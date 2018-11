2 días y 5 fallos: Los despropósitos de doña Letizia en Lima

La Reina ha regresado a Madrid mientras que don Felipe ya está en La Antigua.

Visto y no visto. Así ha sido el Viaje de Estado de los Reyes a Perú. Tres días -dos para doña Letizia– que nos han sabido a poco y que apenas han dejado titulares más allá de los que se han centrado en looks de la esposa de Felipe. Sin embargo, a pesar de que el tiempo ha sido escaso, hay muchos detalles que han pasado en principio desapercibidos para la mayoría, y que merecen que nos detengamos en su análisis. Pequeños detalles que hacen que este viaje, que además coincide con el cuarenta aniversario del de don Juan Carlos y doña Sofía al país andino, haya resultado especialmente interesante.

Consorte ausente

No estuvo en París en los actos con motivo de la conmemoración del Centenario del Armisticio y tampoco estará en la Cumbre Iberoamericana de Guatemala. La Reina viajó sola a Lima desde Madrid y de tal manera ha regresado a la capital. Se la ha echado de menos en la Ciudad del Sena y se la echará de menos en La Antigua. Pero quien sí estará, como también estuvo, es Begoña Gómez. Resulta extraño que ella sí acompañe al Presidente y doña Letizia no.

Una reina abstemia

No es ningún secreto que doña Letizia ha declarado en varias ocasiones y en siempre en pequeños corrillos que no bebe -aunque ello no ha sido nunca óbice para que cuando salga con sus amigas a los lugares de moda de la capital se tome algún que otro trago-. Pues bien, esta vez, con la mejor de sus sonrisas, doña Letizia brindó y se acercó la copa a los labios, pero no llegó a beber, como es costumbre desde hace años.

A vueltas con las manos

Hace poco más de una semana que la princesa Leonor copaba titulares por ir casi siempre de la mano de su madre, especialmente en la foto que Zarzuela distribuyó con motivo del cumpleaños de doña Sofía. Pues bien, ahora ha sido doña Letizia quien apenas ha soltado el brazo del Rey en todo el viaje. Eso sí, curiosamente en el posado de los Reyes con el Presidente y la Primera Dama es Maribel Díaz quien agarra con fuerza la mano del mandatario.

Un alojamiento polémico

Era un Viaje de Estado, pero los Reyes no se han alojado junto al Presidente y la Primera Dama en su residencia oficial, la Casa de Pizarro. En lugar de esto, Sus Majestades han optado por el Swisshotel del barrio de San Isidro. Se trata de uno de los diez mejores hoteles de la capital, pero hace algún tiempo se vio implicado en un desafortunado incidente. La FIFA sancionó al jugador peruano Paolo Guerrero sin jugar durante un año tras dar positivo en un control antidopaje y el futbolista aseguró que el responsable de los resultados de sus análisis era el hotel, ya que fue allí donde consumió un té justo antes de someterse al control. Desde el hotel afirmaron que no se proporcionó al deportista nada que no hubiera sido previamente supervisado por su equipo, pero esto no evitó las quejas de la afición.

Desastres estilísticos

Solo ha tenido dos días, pero doña Letizia nos ha ofrecido tres versiones de sí misma completamente diferentes y no del todo acertadas. Aunque su primer look de Carolina Herrera era sublime, el bajo del vestido no estaba bien cosido, como si la Reina lo hubiera mandado retocar. El segundo día se presentó con un working outfit arrugado que deslucía el conjunto y como colofón se decantó por un vestido de Intropia con pronunciado escote, que aunque le favorecía mucho, era quizás un poco desacertado para una Reina. Que cada cual saque sus propias conclusiones.