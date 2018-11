El equipo jurídico de Cristina de Borbón se podría estar planteando elaborar un comunicado oficial

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin NO se van a divorciar. Así lo ha afirmado el abogado de la hija de los eméritos, Miquel Roca, a través de una conversación con la revista ‘Semana’. Según el letrado, las informaciones aparecidas en las últimas horas acerca de esta posibilidad son “falsas. Se trata de informaciones sin ningún fundamento, muy alejadas de la realidad”. Por el momento no hay comunicado oficial al respecto, pero el equipo de juristas de la exduquesa de Palma no descarta la difusión de una nota para acabar con los rumores. Es decir, ni ha perdido su idílica vida en Barcelona ni tampoco ha visitado a un abogado experto en divorcios.

La poca frecuencia con la que Cristina de Borbón visita a su todavía marido en la cárcel de Brieva -ha ido pero no se la ha visto en fotografías- podría haber sido el detonante para pensar que estaría pensando en una separación. También se había hablado de la infidelidad que el exjugador de balonmano cometió con la mujer de uno de los testigos de su boda.

La noticia sobre su posible divorcio ha sido cuanto menos sorprendente y llega justo después de haber visto cómo la infanta Cristina ha sido aceptada de nuevo en el seno de la Familia Real. El posado oficial por el pasado cumpleaños de la reina Sofía evidenciaba que había tenido un acercamiento a Zarzuela y que se había ganado la aceptación de los suyos, incluida la de su hermano Felipe y Letizia. ¿Podría ser el divorcio la única vía de perdón posible?