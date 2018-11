El día más difícil para la Reina: Doña Letizia, frente a frente con su ‘archienemiga’

Después del cumpleaños de la princesa Leonor, la reina Letizia se enfrenta a uno de sus momentos más complicados.

Cumplir años es siempre motivo de alegría, sobre todo cuando uno llega a cierta edad. Sin embargo, celebrarlo puede suponer un motivo de discordia y generar más de un dolor de cabeza. Y si no, que se lo digan a la reina doña Sofía. La madre de don Felipe acaba de cumplir ocho décadas de vida y va a celebrarlo por todo lo alto. Al margen del ‘plan oficial’ que se ha gestado desde Zarzuela y en el contará con el apoyo de don Juan Carlos -con quien no se la ha visto desde hace más de seis meses- , lo cierto es que desde la Casa también se están preparando otra serie de celebraciones ‘oficiosas’, pero no por ello menos importantes -quizá lo son mucho más-. Una de las más importantes tiene por artífice a su propio hijo, don Felipe, pero puede suponer una situación incómoda a su nuera, la reina Letizia.

Doña Sofía asistirá el viernes a un concierto con su marido pero antes de esta entrañable velada en la escuela de música que lleva su nombre disfrutará de un almuerzo en familia, en el más amplio sentido del término. Igual que ocurrió en el aniversario del padre de Felipe VI, este viernes, Zarzuela abrirá sus puertas para recibir a la familia de la Reina. No será una fiesta como la que don Juan Carlos organizó en casa de la infanta doña Pilar por su cuarenta cumpleaños y tampoco será sorpresa, pero sí que será especial para la madre del Rey. Ochenta años no se cumplen todos los días y aunque doña Sofía no es amiga de grandes fastos sí que podrá disfrutar de una pequeña reunión con sus más allegados.

Una reunión en la que, si bien la protagonista debería ser ella, el foco de atención se irá de manera irremediable hacia los actuales monarcas, especialmente hacia doña Letizia por varios motivos. Es de sobra conocido que la madre de Leonor y Sofía nunca se ha llevado especialmente bien con la rama griega de la familia de don Felipe y el viernes tendrá que reencontrarse con ellos. De hecho, aunque se desconoce la lista completa de invitados, es más que probable que los príncipes Pablo y Marie Chantal estén presentes y la mujer del heredero no ha destacado por su buena opinión sobre la consorte española. Tanto es así, que tras el polémico ‘rifirrafe’ de Mallorca, Marie Chantal no dudó en pronunciarse en las redes sociales y criticar la actitud de doña Letizia, alegando que “al fin había mostrado su verdadera cara”.

La relación entre doña Letizia y Marie Chantal nunca ha sido especialmente buena, pero al menos, era cordial. De hecho, la Reina no ha faltado a las grandes celebraciones de los griegos como la boda del príncipe Nicolás o el aniversario de la muerte del rey Pablo. Sin embargo, don Felipe acudió solo al 50 cumpleaños de Pablo de Grecia, donde precisamente coincidió con Iñaki Urdangarin. Un síntoma claro de que la situación con los griegos se había enfriado, al menos por parte de doña Letizia.

Si el encuentro con Marie Chantal podría pertubar la celebración de doña Letizia, tampoco le sentaría muy bien que la infanta doña Cristina asista. Aunque la hermana del Rey ya ha sido absuelta por la Justicia y su marido está en prisión, todavía no ha habido un reencuentro oficial con el núcleo central de los Borbones, al menos de manera oficial y se desconoce si lo ha habido ‘oficioso’ con don Felipe y doña Letizia. Sin embargo, es poco probable que doña Cristina no asista al cumpleaños de su madre, que ha sido uno de sus grandes apoyos en todo el proceso ‘Nóos’, de manera que los Reyes tendrían que reencontrarse con ella. La Infanta sí que faltó al cumpleaños de don Juan Carlos, pero en aquel entonces aún se desconocía el futuro más inmediato de Iñaki Urdangarin. Ahora las aguas están más calmadas. Esperemos que el cumpleaños de doña Sofía sirva para que vuelva la paz y la concordia a la familia.