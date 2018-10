13 cumpleaños de doña Leonor Primer discurso en público de la princesa de Asturias

Era un momento para el silencio y para prestar atención, pero ella no ha podido evitar interrumpir la concentración de su hija mayor en los minutos previos a su primera comparecencia pública. Mientras Leonor escuchaba atentamente a su padre, que leía parte del preámbulo de la Carta Magna de 1978, doña Letizia ha llamado la atención de su primogénita, que se encontraba sentada a una silla de distancia de ella. Sin perder la concentración y sin dejar de mirar a su padre, Leonor ha contestado a su madre de forma escueta y sin mirarla.

No sabemos qué le ha dicho la Reina ni qué ha respondido la Princesa. Quizás solo pretendía darle un último empujón antes de que subiera al escenario, pero no era ni el momento ni el lugar. Tampoco la forma en que la niña se ha dirigido a su madre. Aunque doña Letizia no debería haber hablado, Leonor no debería haber respondido sin mirarla a los ojos. Mal hecho por ambas partes. En el momento en que el Rey toma la palabra todo el mundo debe prestarle atención y el silencio ha de ser la máxima que impere en la sala.

Los nervios de la mañana en una jornada tan importante han jugado una mala pasada a madre e hija. Era una fecha muy significativa que seguro ambas han preparado durante varios días con mucha ilusión. Seguro que toman nota para la próxima vez.