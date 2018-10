La cita que la reina Letizia y el rey Felipe desprecian año tras año

El rey Felipe y la reina Letizia siempre han declinado acudir juntos a un acto que acapara todas las miradas.

La reina Letizia ha hecho de su pasión por el cine una de sus señas de identidad. De hecho, en muchas ocasiones ella y el rey Felipe han sido vistos a la salida de algunos cines a los que entraban cuando la película estaba a punto de comenzar. Así lo atestiguaban decenas de imágenes y también lo revelaban testigos que compartieron sala con los reyes a través de sus redes sociales. Sin embargo, hasta este viernes la Reina no había acudido a un acto relacionado con el séptimo arte. Doña Letizia se convirtió en la protagonista de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), pero lo verdaderamente llamativo es que siendo ambos tan seguidores de la gran pantalla siempre sean los grandes ausentes de la gala de los Premios Goya. A pesar de haber sido invitados año tras año a los que algunos tildan como los oscars españoles, hasta el momento han declinado acudir. “Se invita a los reyes todos los años, pero no han venido. En el mes de enero se les mandará la invitación para la próxima edición”, explican desde la Academia del Cine a Look.

A partir del minuto 4.50 puedes ver la felicitación al príncipe Felipe.

Todavía se desconoce si esta ocasión será diferente y si tanto en la alfombra roja como en la posterior ceremonia estarán presentes. Aunque en numerosas ocasiones han obtenido un no por respuesta, quién sabe si esta vez se repetirá una estampa similar a la que ofreció el rey Felipe en el año 2000. “La última vez que Felipe VI vino fue hace 18 años, el día de su cumpleaños”, dicen a este digital fuentes de la Academia. Fue siendo príncipe y protagonizó una velada en la que incluso Pedro Almodóvar llegó a saltarse el protocolo para felicitarle al recoger su estatuilla por ‘Todo sobre mi madre’. Desde entonces, ninguno de los dos se ha dejado caer, hecho que ha incendiado las redes sociales en numerosas ocasiones, pues consideraban que esto tan solo tenía una lectura: la falta de apoyo institucional.

Don Juan Carlos y doña Sofía solo fueron una vez

Pero con don Juan Carlos y doña Sofía no fue diferente. Nunca han sido proclives a esta ceremonia y prueba de ello que, tan solo asistieran una vez durante su reinado. Fue en 1987 cuando Fernando Fernán Gómez triunfó con su película ‘El viaje a ninguna parte’, una noche en la que ambos actuaron como padrinos de ‘sangre azul’.

Puede que la presencia de doña Letizia en la Seminci este viernes, haya supuesto que la reina esté cada vez más cerca de aparecer en la ceremonia de Los Goya, sorprendiendo a todos aquellos que siempre han pensado que no iba a acudir.