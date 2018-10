La Reina Sofía, homenajeada entre celebrities por su 80 cumpleaños

Como presidenta y embajadora principal de los Premios BMW de Pintura -junto a su hermana Irene- que es, la Reina Sofía fue el principal foco de atención en la edición anual, que se celebró este pasado miércoles en el Teatro Real. Ya no solo por su suma elegancia sino también por mezclarse con famosos, algo que no es muy habitual en ella. Sin embargo, su presencia en este evento no se negocia y desde que se organizase por primera vez hace 33 años nunca ha fallado. En esta ocasión ha sido la encargada de entregar el principal galardón al ganador, el pintor jienense Santiago Ydáñez, por su obra Retrato fallido de Lorca.

Dentro de una noche muy emocionante, doña Sofía no era consciente de que le esperaba una grata sorpresa. Se trataba de un pequeño homenaje por la proximidad de su cumpleaños, el próximo 2 de noviembre, cuando la Reina llegue a los 80 años de edad. La impulsora fue fue Ángela Molina. La actriz leyó un breve texto donde destacó “los 39 años de reinado y servicio ejemplar para todos nosotros. Un extraordinario servicio a España y solo podemos darle las gracias y felicitarla por su cumpleaños”, seguido de aplausos a rabiar por parte del público presente, tal y como recoge la periodista Paloma Barrientos en ‘Vanitatis’. La emérita se emocionó y agradeció con gestos simulando un abrazo todo el cariño recibido.

El medio anteriormente mencionado tuvo la oportunidad de charlar con una emocionada reina Sofía, que todavía estaba en shock por la bonita sorpresa que había recibido: “No me esperaba ni sabía nada. Ha sido un sueño, estoy muy agradecida”, confesaba. Preguntada por si la infanta Cristina había viajado a Madrid para celebrar su cumpleaños con toda la familia, Sofía no soltó prenda: “No puedo decir nada porque a mí no me han comunicado nada”. A su lado, y escuchando la conversación, estaba su hermana, la princesa Irene, que daba la razón a Sofía. “A mí tampoco me dicen nada porque dicen que lo cuento todo”, bromeaba.