La nueva infanta Cristina: analizamos su cambio de actitud con un experto

Está de viaje en Madrid por el cumpleaños de la reina Sofía

La última aparición de la infanta Cristina ha levantado una expectación descomunal. Su viaje a Madrid para estar al lado de su madre, Sofía de Grecia, en los días antes de su 80 cumpleaños, ha sorprendido a propios y extraños. ¿Aprovechará su estancia en la capital para viajar a Brieva (Ávila) y visitar a su marido en prisión? ¿Seguirá haciendo planes de ocio con su hermana Elena de Borbón? Son preguntas que ahora mismo están en el tintero. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la aparición de la hermana del Rey ha sido su nueva actitud, mucho más sonriente y relajada. Un cambio de comportamiento y una felicidad que contrasta con la tristeza, reflexión y mirada perdida que portaba la infanta Cristina desde que conoció que Iñaki Urdangarin debería cumplir pena de cárcel por los delitos que se le imputaron.

Desde el pasado mes de abril no se aprecia a una Cristina de Borbón tan sonriente. ¿Qué cambios han motivado este nuevo estado de ánimo mejorado? LOOK se ha puesto en contacto con José Luis Martín Ovejero, experto en Comunicación No Verbal, para que nos dé las claves de la felicidad que invade a la infanta y que tampoco se molesta en disimular.

Donde antes se sentía incómoda, ahora ve un oasis y se desenvuelve completamente desenfada. Así lo aprecia el experto: “El cambio es muy claro: pasa de tratar de pasar desapercibida con gafas oscuras y como si nada existiera a su alrededor, con un rostro serio, a observar el entorno, detalle importante ya que no lo trata de ignorar e incluso mantiene la sonrisa que ha comenzado al saludar a un hombre anteriormente”, argumenta.

Además, cree que es llamativo “ver a su hermana, Elena de Borbón, en actos sociales junto a Cristina”. Su implicación en el Caso Nóos la apartó de la agenda de Familia Real, pero la exduquesa de Palma encontró el consuelo y el apoyo en su madre y hermana. La buena sintonía entre ambas se ha hecho palpable con su última salida para disfrutar de ‘El Médico’, el show musical de moda en Madrid. Un acto en el que también estuvo presente Lorenzo Caprile, íntimo amigo de las hermanas Borbón. La nueva Cristina quiere que su sonrisa sea su mejor complemento, ¿lo conseguirá?