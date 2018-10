Hoy a la entrada del Teatro Campoamor casi no se hablaba de otra cosa. Doña Letizia ha devuelto a su modisto de cabecera, Felipe Varela, al Olimpo y ha deslumbrado con un original diseño en clave lady en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, de quien apenas se habla a este respecto es de doña Sofía y hoy no parecía que fuera a ocurrir una excepción.

La reina emérita ha reaparecido junto a su hijo y su nuera en una de las citas imprescindibles de su agenda y aunque no suele llamar la atención por la elección de su vestuario, no podíamos dejarlo pasar, porque se ha decantado por un look que es especialmente relevante. La madre de Felipe VI ha optado por un discreto traje de chaqueta gris perla probablemente firmado por su modista de confianza, Margarita Nuez. Una pieza básica de su armario que sin embargo, ha utilizado en otras ocasiones que han sido importantes en su vida.

La última vez que doña Sofía lució el conjunto fue precisamente hace ya cuatro años, en uno de los días claves para su hijo, el 18 de junio de 2014, día de la abdicación del rey Juan Carlos I. Por eso, es importante que hoy, cuando se ha producido el reencuentro público con don Felipe y doña Letizia, doña Sofía haya optado por el mismo look que lució el día en que se puso fin al reinado de su marido. En aquel momento comenzaba una nueva etapa para la Monarquía Española y quizás ahora la Emérita quiera lanzar un mensaje implícito a un nuevo inicio tras los últimos acontecimientos.

No obstante, no son todo buenos recuerdos los que acompañan a este traje que doña Sofía ha guardado tanto tiempo en su armario. Fue precisamente este look el que escogió la Reina durante una visita del Papa Benedicto XVI a Madrid en la que se produjo un ‘altercado’ con el rey don Juan Carlos en el aeropuerto que hizo correr ríos de tinta.

En aquella ocasión, una confusión en las normas protocolarias por parte del entonces monarca, que iba con muleta, provocó que increpara varias veces a la Reina y la obligara a cambiarse de sitio.