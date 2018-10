Doña Letizia tiene ante sí la ocasión perfecta para ‘reflotar’ su imagen

Los Reyes siguen la estela de Rafa Nadal. Don Felipe y doña Letizia viajarán a Mallorca para prestar su apoyo a los afectados las inundaciones de Sant Llorenç, que ha dejado ya tras de sí doce víctimas mortales. Tal como han confirmado al Diario de Mallorca fuentes de Casa Real, Sus Majestades se trasladarán hasta la isla tras participar en los actos organizados con motivo del ‘Día de la Hispanidad’, que se celebra mañana en la capital de España y en los que está prevista también la presencia de la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía.

Aunque no se han revelado por ahora más datos sobre la visita de los Reyes a Mallorca, esta podría ser una buena ocasión para que don Felipe y doña Letizia participasen en las labores de recuperación de la zona, tal como ha hecho el tenista Rafa Nadal. No sería la primera vez que la Reina ‘se bajara al barro’ y se la viera con el mono puesto. En 2002, la entonces periodista se trasladó a Galicia para cubrir la tragedia del ‘Prestige’. Allí se la vio no solo ofreciendo información en directo sino también ayudando en las tareas de limpieza. Caprichos del destino , el Príncipe también visitó a los afectados por la catástrofe, aunque a él no se le vio con el mono. Quien sí que ha ayudado en varias ocasiones es su madre, doña Sofía. No hace mucho, la Emérita estuvo recogiendo basura en Menorca, como parte de una campaña de concienciación contra la contaminación marítima. Quizás ahora sea el momento de que su hijo y su nuera sigan su ejemplo y colaboren en las tareas de recuperación de las zonas afectadas, sin duda, les haría más cercanos que nunca.