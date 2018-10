Esta vez sí han cumplido. Tras un año de ausencia -por motivos relacionados con la delicada situación política del país-, doña Letizia y doña Sofía han vuelto a presidir una de las mesas de cuestación que Cruz Roja Española ha instalado en la capital con motivo del ‘Día de la Banderita’. Lo del año pasado fue algo insólito, pero necesario. Desde mediados de la década de los setenta, el compromiso de la Corona con la organización en esta jornada se había convertido en una tradición, aunque a veces, las circunstancias no obligan a un cambio de planes.

Hoy ha sido un día de reconciliación, en varios aspectos. Desde que se produjera el famoso ‘rifirrafe’ a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca, los esfuerzos de la Primera Familia por reinstaurar el equilibrio no han cesado. Doña Letizia y doña Sofía han vuelto a tener un acto conjunto, sin la presencia de don Felipe. Es cierto que en Mallorca se las ha visto juntas -y revueltas- en numerosas ocasiones pero siempre había más miembros de la familia alrededor. Hoy no. Lástima que aunque hayan compartido acto, no hayan compartido escenario. La ocasión era perfecta. Aún así, es un paso al frente.

La situación idónea se habría producido si ambas reinas hubieran compartido mesa y si además don Felipe las hubiera visitado, pero el Rey tiene varios compromisos fuera de Madrid. En cualquier caso hay que entender que a veces es mejor diversificar y la presencia de un miembro de la Familia Real en uno de estos actos es un gran atractivo, por lo que es comprensible que no estuvieran juntas. Quizás el próximo año. Quién sabe…