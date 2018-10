Ha sido una jornada intensa para la Familia Real. Intensa pero a la vez especial. Se acaba de cumplir un año del discurso que don Felipe dio tras el referéndum ilegal de Cataluña y la ‘normalidad’ parece haber vuelto a Zarzuela. Pese a que la situación del país sigue siendo delicada, la agenda de la Primera Familia esta semana no ha sufrido cambios, como sí que ocurrió hace exactamente doce meses, que apareció vacía. De hecho, la jornada de hoy, que no coincide exactamente con el aniversario del discurso sino con un día después, ha sido una de las más activas y significativas para los Borbones.

Si doña Letizia y doña Sofía no pudieron participar en el ‘Día de la Banderita’, este año no han faltado a su cita con Cruz Roja Española. Ambas reinas han presidido una de las mesas de cuestación que la institución ha colocado en diversos rincones de la capital. Este acto suponía la vuelta conjunta oficial de la madre y la esposa de Felipe VI a la actividad oficial tras el ‘rifirrafe’ de Mallorca. Si bien ya habían protagonizado actos en común, no lo habían hecho sin don Felipe. Hoy estaban solas en el mismo evento, aunque en escenarios diferentes.

Aunque el de hoy era un día perfecto para que don Felipe hubiera visitado tanto a la Reina como a doña Sofía, lo cierto es que el monarca ha tenido una intensa agenda. A primera hora de la mañana, ha recibido en audiencia a una representación de la Fundación Pablo VI y de la Conferencia Episcopal antes de viajar a Vizcaya. Ya en el País Vasco, el Rey ha participado en los actos con motivo del 50 aniversario de Petronor en la localidad de Muskiz y más tarde ha visitado el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que acaba de ser remodelado por su 110 aniversario.