En cuestiones de realeza el protocolo manda, o así debería ser. Sin embargo, por desconocimiento, o de forma intencionada, a veces, hay quien se salta las normas a la torera. Esto fue lo que ocurrió el pasado domingo en la final de la Copa del Mundo de baloncesto femenino. La Reina se acercó hasta la zona donde estaban los periodistas y como algo insólito, se prestó a dar unas declaraciones a uno de los reporteros de Televisión Española. Sin embargo, el periodista no parecía estar muy habituado a tratar con miembros de la Casa, y en lugar de hacer la preceptiva reverencia o referirse a doña Letizia como ‘Majestad’, simplemente dijo: “Hola, ¿cómo estás?. La Reina, parecía no salir de su asombro y rebajó el tono de la conversación, dejando el ‘usted’ para otra ocasión. La puntilla, sin embargo, la dio la exportista Marta Fernández que , ni corta ni perezosa le dijo a la esposa de Felipe VI : “Estoy encantada de que estés, nos has traído suerte”. Ante tal situación, doña Letizia apuró sus palabras y apenas estuvo 45 segundos delante de la cámara. Un retorno a los focos fugaz y que, visto el resultado, es poco probable que se vuelva a repetir. Está claro que los tiempos han cambiado y los protocolos se quedaros fuera del campo… Una lástima.

El tuteo a Doña Letizia en TVE que pareció incomodar a la Reina. https://t.co/9eMpp2bZox pic.twitter.com/p4A18mIgHF — EL MUNDO (@elmundoes) October 1, 2018