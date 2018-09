La reina Letizia, una más en la celebración de la selección española de baloncesto

La reina Letizia ha acudido a los eventos finales del Mundial de Baloncesto femenino celebrado en Tenerife en el que España ha logrado una medalla de bronce

El deporte y la reina Letizia mantienen una relación extraña. Por un lado, la esposa del rey Felipe siempre se ha mostrado entusiaste de la práctica del deporte. Pero como espectadora, es otra cosa, no siendo muy asidua a los eventos deportivos. Sin embargo, doña Letizia ha querido tener un guiño muy importante con la selección nacional femenina de baloncesto y ha asistido a la consecución de la medalla de bronce obtenida por las nuestras en la Copa del mundo de baloncesto celebrada en nuestro país. Más concretamente en Tenerife. Hasta allí se ha desplazado Letizia, tal y como estaba previsto en la agenda oficial de la Casa Real. No hubo sorpresa de última hora y asistió sola, sin el rey Felipe. En esta ocasión, para ver la disputa del tercer puesto (ya que España fue eliminada ayer en su carrera por el oro) doña Letizia ha optado por sentarse directamente en la grada y no en el palco de autoridades.

La anécdota ha estado en el retraso de la reina Letizia a la hora de llegar al partido, casi a mitad de este hacia entrada la monarca. “He llegado cuando he podido”, ha respondido con sinceridad Letizia en declaraciones para Teledeporte. Sentándose finalmente en la grada del pabellón Santiago Martín de Tenerife. “Es otra alegría más para el deporte femenino español”, ha declarado la reina sobre la medalla de bronce obtenida por equipo.

Su Majestad la Reina Doña Letizia ya está en el Santiago Martin de Tenerife. Por cierto, se ha sentado en la grada. pic.twitter.com/Bz42pOxLlG — pilarcasado (@pilarcasado) 30 de septiembre de 2018

La reina acudió ataviada con una elección sencilla de camisa blanca y pantalón rojo, a juego con la indumentaria del equipo español. Tras la victoria, bajó a los vestuarios para disfrutar como una más del equipo una medalla de bronce que, como bien indicaron las propias jugadores, sabe a oro por todo el trabajo que le costó a la selección. Rodeada de las jugadores, la reina Letizia posó, felicitó y compartió los instantes de alegría por el reconfortante premio.