Tras seis años de ausencia, la esposa de Felipe VI vuelve a la cancha.

Le ha costado varios años, pero parece que por fin, la Reina se ‘reconcilia’ con el deporte. No es que la esposa de Felipe VI no sea una mujer deportista, más bien todo lo contrario, pero nunca ha mostrado mucha afición por asistir a eventos deportivos. De hecho, parece que lo que le gusta a doña Letizia es practicar deporte, sin embargo, verlo es otra cosa.

Aunque parece que este año las cosas van a cambiar. Y no porque a finales del pasado año asistiera a la entrega de los Premios As con motivo del 50 aniversario del diario o porque dos meses después presidiera junto al Rey y a los Eméritos los Premios Nacionales del Deporte. Los tiros van por otro lado.

El próximo domingo doña Letizia viajará hasta Tenerife para disfrutar del partido final de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino que este año acoge la capital canaria desde el pasado día 22. Aunque en principio la Reina irá sola hasta la isla, no sería de extrañar que dada la naturaleza del acto, don Felipe, que tiene su agenda oficial despejada, pudiera acompañarla en caso de que el equipo español se clasificase para la última ronda.

Aunque doña Letizia no parece ser muy amiga de los acontecimientos deportivos, lo cierto es que ya el pasado mes de julio recibió en audiencia a la selección española sub-17 de fútbol, ganadora del campeonato de Europa, que incluso le regalaron una camiseta con su nombre. Un compromiso que bien podría interpretarse como la antesala de su reconciliación con los actos deportivos, ya que su agenda no suele centrarse en este tipo de temas.

A pesar de que ahora resulta insólito ver a doña Letizia en las gradas de cualquier estadio, lo cierto es que en su etapa como princesa de Asturias no era tan extraño. La última vez que la entonces Princesa acudió a un partido fue en junio de 2012, al primer encuentro de la selección de fútbol en la Eurocopa de Polonia. Lo hizo vestida de rojo, que no solo es el color nacional sino también uno de sus colores fetiche. Pero esta no ha sido la única vez que hemos visto a doña Letizia en un acto deportivo. Junto a don Felipe, doña Sofía y a los actuales reyes de Holanda ha presenciado partidos de fútbol e incluso con sus hijas y los niños de la infanta Elena y Cristina ha disfrutado del tenis en Madrid. ¡Qué tiempos aquellos! Quizás ahora las cosas cambien… quién sabe…