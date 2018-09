La Reina tiene por delante una de sus semanas más activas

Empieza una semana peculiar para la Reina. Tras la ‘resaca’ de su estelar aparición en el Teatro Real el pasado miércoles, la esposa de Felipe VI retoma agenda oficial con una de sus citas clave. Doña Letizia se trasladará hasta los Teatros del Canal para presidir los actos con motivo del Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer. Hasta aquí todo normal. Lo relevante de esta cita es que durante el evento habrá palabras de Su Majestad, las primeras que la Reina pronuncie en este inicio de curso y la primera vez que se la escuche desde antes del verano.

Fue el día 3 de julio en Madrid, en un acto de la Fundación Mujeres por África la última ocasión que pronunció un discurso. Unas palabras cargadas de significado en pos de “una sociedad más equilibrada, equitativa y libre de discriminación”. Sin embargo, lo que más llama la atención es que la última vez que la Reina asistió un acto relacionado con el cáncer dejó a la audiencia atónita al revelar un drama personal. La esposa de Felipe VI confesó en su discurso que estaba viviendo una situación complicada ya que hacía poco una persona cercana a la que quería mucho había sido diagnosticada con un cáncer complicado.

Retorno a Mallorca

Después de enfrentarse a su primer discurso del nuevo curso, la Reina tiene por delante un nuevo reto. Aunque el miércoles tiene prevista una audiencia en el Palacio de la Zarzuela y la asistencia a los actos conmemorativos del trigésimo aniversario de la mujer en la Guardia Civil y el vigésimoquinto de en la Academia General Militar, no será hasta el jueves cuando doña Letizia viaje a Mallorca, ciudad que se ha convertido en foco de la polémica tras su rifirrafe con doña Sofía. La Reina asistirá a la apertura del curso de formación profesional del CIFP Son Lebre en Marratxi, una localidad cercana a Palma. Parecer que este año el destino ha querido que doña Letizia pase más tiempo que nunca en Baleares.

Una cita inusual

Dicen los mentideros que la Reina prefiere limitar su actividad a los días laborables para poder dedicar los fines de semana a sus hijas y que no es muy aficionada a los eventos deportivos. De hecho, es muy extraño verla acompañar a don Felipe a un acto de estas características, salvo que sea algo estrictamente necesario. Esto no significa que no reciba a los deportistas en Zarzuela o vaya a las entregas de premios, pero no es habitual verla en un torneo, cosa que don Felipe sí suele hacer. Como tampoco suele darse el caso que tenga actos en fines de semana. Pues bien, este fin de semana, la situación ha cambiado. Doña Letizia estará el próximo domingo en Tenerife, donde va a asistir a la final de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino.

La última vez que la Reina estuvo en un evento deportivo fue en 2016, cuando acompañó a don Felipe al partido final de la Copa del Rey. Quizás esta nueva cita en su agenda cambie la tendencia que ha marcado la pauta hasta ahora o quizás nos sorprenda con alguna aparición sorpresa.