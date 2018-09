Don Juan Carlos vuelve a Sanxenxo para regatear con la infanta Elena

El Emérito participará en la regata que lleva su nombre.

Se quedó sin competir en Palma de Mallorca, pero no lo hará en Sanxenxo. El rey Juan Carlos vuelve a su refugio gallego y retoma una de sus grandes pasiones en uno de sus años más complicados. El padre de Felipe VI estará este fin de semana en la localidad gallega y no lo hará solo. Como no podía ser de otra manera, su hija mayor estará junto a él.

El Emérito subirá de nuevo al ‘Bribón’ para competir en la Copa del Rey de Vela Rey Juan Carlos I. Una cita homenaje al monarca que se disputa en la ría de Pontevedra y que está organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo. Mientras que don Juan Carlos navegará acompañado de su inseparable Pedro Campos -con quien suele alojarse cada vez que visita Sanxenxo-, doña Elena lo hará en el ‘Titia’ de Alicia Freire, que patronea Mauricio Sánchez Bellas.

El padre de Felipe VI no pudo tomar parte en la Copa del Rey de Vela de Palma por un problema en la muñeca, tal como confirmaron fuentes de Zarzuela a finales de julio. Sin embargo, parece que ahora se encuentra completamente recuperado. De hecho, hace algunas semanas ya estuvo compitiendo en el sur de Francia.

Aunque de momento no hay información oficial, se espera la llegada de don Juan Carlos y doña Elena entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, para poder comenzar cuanto antes con los entrenamientos. Dicen quienes conocen al monarca, que en Sanxenxo se siente como en casa y que a pesar de que las jornadas de navegación resultan duras, largas e intensas, él no muestra signos de fatiga, sino que está feliz y pletórico.

Este está siendo uno de los años más complicados para el monarca. A pesar de que ha cumplido 80 años y debería ser motivo de júbilo, lo cierto es que los escándalos no le dan tregua. Tras un verano delicado, ahora por fin tiene unos días en los que puede disfrutar de la tranquilidad del mar y de la navegación, una pasión que heredó de su padre y que ha trasnmitido a sus hijos.