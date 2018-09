El padre de don Felipe no ha querido perderse el bautizo del hijo de María Zurita

Hay imágenes que hablan por sí solas, igual que muchos gestos dicen más que las palabras. Si la ausencia de la reina doña Sofía o de los propios don Felipe y doña Letizia al bautizo del hijo de María Zurita ha generado varios titulares, hay una cuestión en la que pocos han reparado, al menos, hasta ahora. Don Juan Carlos reaparecía en un acto privado tras varios meses de ausencia y lo hacía en solitario. La ocasión lo merecía. No en vano, según dicen, la hija de doña Margarita es su sobrina preferida, hasta el punto de que ha apadrinado a su hijo Carlos.

Aunque hasta el último momento no estaba confirmada la presencia del padre de Felipe VI, lo cierto es que su reaparición ha sorprendido a muchos, sobre todo por el aspecto físico del Emérito. Pese a que no se le pudo ver fuera del vehículo, en las pocas imágenes que hay de la jornada se observa a un don Juan Carlos con el rostro bastante hinchado y aspecto cansado. Se desconoce si este cambio se debe a algún tipo de tratamiento o es que simplemente el monarca ha subido de peso en los últimos meses debido a que haya reducido su actividad física. No sería algo extraño debido a que don Juan Carlos tuvo que renunciar a participar en las regatas de Palma por un problema en la muñeca y desde el mes de abril ha estado sometido a un proceso de rehabilitación para poder estar en forma lo antes posible tras su reciente operación de rodilla. Sin embargo, parece que ya va recuperando la movilidad, de hecho, a principios de este mes pudo tomar parte en una regata en el sur de Francia. Quizás dentro de poco le veamos de nuevo en plena forma y con mejor aspecto.