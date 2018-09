Las llamativas ausencias en el bautizo de Carlos Zurita

La hija de la infanta doña Margarita lo ha celebrado en la más estricta intimidad

Se les ha echado de menos, aunque su ausencia no ha estropeado uno de los días más felices en la vida de María Zurita. La hija de la infanta doña Margarita celebraba el bautizo de su pequeño Carlos en una íntima ceremonia en el Real Club Puerta de Hierro de Madrid. Una velada a la que solo han asistido los más cercanos a la prima de don Felipe, que solo un día antes cumplía 43 años en uno de sus momentos más felices.

Si don Juan Carlos no ha querido faltar a una cita tan importante para una de sus sobrinas predilectas, la que sí se ha ausentado ha sido su esposa, doña Sofía. La reina emérita no ha estado presente, a pesar de no tener ningún acto oficial programado. Tampoco han acudido a la convocatoria don Felipe y doña Letizia ni sus hijas. María aseguró hace unos días que los Reyes estaban invitados a la celebración y aunque se desconocen los motivos por los que no han podido asistir, es muy posible que se deba a cuestiones relacionadas con el horario escolar de sus hijas, que acaban de reincorporarse a las clases.

No ha faltado la infanta doña Elena ni el resto de primos Gómez Acebo, pero se ha echado de menos a la infanta doña Cristina y a sus hijos. Tampoco ha podido asistir la hermana de doña Margarita, la infanta doña Pilar, quien, al parecer aún se encuentra en Palma de Mallorca reponiéndose de un fuerte resfriado.