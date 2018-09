Letizia excluye a su tía Henar Ortiz de los actos de Covadonga

La tía más polémica de la Reina responde en Twitter sobre su no asistencia al día más importante de Leonor

Ni estaba ni se la esperaba. Henar Ortiz fue otra de las grandes ausentes en uno de los días más importantes de la princesa de Asturias. Leonor de Borbón debutó de manera oficial en Covadonga el pasado 8 de septiembre ante la presencia de sus abuelos maternos, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, su bisabuela Menchu e incluso la mujer de su abuelo, Ana Togores. Ni rastro de la familia Borbón, pero eso era algo de esperar. Sin embargo, según el apunta Pilar Eyre en su columna en la revista Lecturas, la Reina apartó deliberadamente a otra de las asturianas de la familia, a su tía Henar Ortiz.

Bien es cierto que al igual que David Rocasolano, la tía Henar no se ha caracterizado en los últimos tiempos por su discreción, pero de ahí a que no se le permita ser testigo de uno de los actos históricos de mayor relevancia de los últimos años va un trecho. “Y también echo a faltar a tu tía abuela Henar. ¿Qué es republicana y por eso no la invitaron? ¡También es republicano Pablo Iglesias y son Pili y Mili!”, aseguraba Eyre en su columna. La periodista recordaba que tanto el Rey como la Reina no dudaron en enviar mensajes de apoyo al líder de Podemos cuando nacieron sus hijos, pese a que ellos se declaran abiertamente republicanos. De esta manera, queda claro que doña Letizia debe tener otros motivos que van más allá de sus convicciones políticas para no querer que la tía Henar estuviera presente en los actos de Covadonga.

La respuesta por parte de Henar, que no tiene por costumbre quedarse callada, no se ha hecho esperar y la asturiana ha contestado a Pilar a través de las redes. “Ni estoy, ni se me espera, querida”. Los motivos, quedan entre ellas.