La hija de doña Margarita elige uno de los lugares más exclusivos de la capital para el gran día de 'Carlitos'

El gran día ha llegado. Por fin el pequeño Carlos Zurita recibe las aguas bautismales en la que será su primera presentación oficial en sociedad. Desde hace ya varias semanas, su madre y su círculo más íntimo ultiman los detalles para que nada quede al azar. Todo está ya preparado y la elección del lugar no ha sido casual.

Carlitos, será bautizado en uno de los clubes más exclusivos no solo de España, sino del mundo. Pese a que María abrió la veda a los periodistas al posar para la revista ¡Hola! con el niño en brazos una vez recibió el alta médica, lo cierto es que todo apunta a que el bautizo tendrá un carácter mucho más íntimo. El Real Club de la Puerta de Hierro ha sido el escenario por el que se ha decantado la hija de la infanta Margarita, un emplazamiento que es sinónimo de discreción y exclusividad y cuyo acceso está restringido a socios y a invitados previa presentación de credenciales.

A sus apenas cinco meses de vida, Carlitos es casi ya un personaje mediático. María no puede ocultar la felicidad que siente ante la llegada de su ‘niño milagro’ y por ello no duda en compartir cada momento de su vida a través de sus redes sociales. Un hito sin precedentes en un integrante de la familia del Rey. Sin embargo, hay citas que quedan para los más allegados y la discreción manda. El ‘segundo bautizo’ del pequeño es una de ellas. Sin embargo, pese a que su madre le muestra orgullosa en la red, resulta un tanto contradictorio que el día de su bautizo la presencia de los medios vaya a ser nula. La única opción posible de ver imágenes del gran día será si los invitados o la propia María las comparten en sus perfiles.

La elección del lugar no es casualidad. Aunque la vinculación del club con la Familia Real viene de lejos, lo cierto es que el principal motivo por el que sus socios se decantan por él para los acontecimientos importantes es por la discreción que garantizan. Puerta de Hierro es un escenario absolutamente blindado para quienes no han sido invitados de manera expresa o aquellos que no sean socios. La capilla en la que será bautizado el niño tiene capacidad para apenas cincuenta personas, pero en estos casos se suelen habilitar sillas en las zonas aledañas para que puedan presenciar la ceremonia. Está previsto que el bautizo tenga lugar por la tarde y una vez finalizada la ceremonia habrá una cena en uno de los restaurantes del club.

Pese a que Carlitos ya fue bautizado ‘in extremis’ por su abuelo el doctor Zurita estando aún en la incubadora, su ‘puesta de largo’ no es hasta hoy. Esta tarde, el pequeño será el gran protagonista. Todo parece indicar que los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, no se perderán la celebración, sobre todo porque el padre de Felipe VI será uno de los padrinos del pequeño Carlitos. Lo que se desconoce es si los actuales reyes asistirán, no obstante, no tienen ningún acto programado para esa tarde.

Otros invitados ilustres

Pese a no haber lista oficial de invitados al evento, LOC señaló a los televisivos Jesús Vázquez, junto a su marido Roberto, y a la periodista Susanna Griso como parte de los llamados a la ceremonia. Chon Gómez Monche, propietaria de las bodegas González Byass y su hijo Ignacio González también figuran en dicha invitación. Según la publicación, será Vicente Ruiz de Velasco el encargado de oficiar la ceremonia del bautizo del pequeño Carlos, un amigo de la casa que ejerce de párraco en un pueblo de Cantabria.