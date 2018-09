La esposa de Felipe VI afronta uno de sus años más complicados.

Doña Letizia sopla las velas un año más. La esposa de Felipe VI celebra su 46 cumpleaños en uno de sus momentos más complicados. Aunque ante ella se abre un nuevo curso oficial lleno de oportunidades, los últimos meses no han sido fáciles para la consorte. Si en 2014 la proclamación de don Felipe como Jefe del Estado supuso un aire de renovación para la Institución, que consiguió altas cotas de popularidad, los recientes escándalos han provocado que atravieses sus horas más bajas. Una situación de la que no solo han sido responsables don Juan Carlos o el clan Urdangarin, sino también la propia doña Letizia. Analizamos los errores más graves que ha cometido la consorte en el último año.

Una imagen polémica

Estaba espectacular, de eso no hay duda, pero no era ni la ocasión ni la persona adecuada para llevarlo. La Reina dejó al mundo con la boca abierta el pasado mes de noviembre cuando se presentó en el hotel Ritz con un minivestido blanco de tirantes de inspiración años 20 firmado por Teresa Helbig. El diseño lo había llevado antes la actriz Ivana Baquero cuando apenas tenía la edad de Leonor. Críticas que se sumaron a las que casi cada semana recibe por la excesiva preocupación por su imagen y que distraen el foco de su labor oficial. La imagen de la Reina hoy nada tiene que ver con la de la periodista que enamoró a don Felipe en 2003 y la intensa atención que pone en su físico le hace un flaco favor a la Institución.

La crisis de las reinas

Si hay un error que todavía sigue pasando factura a doña Letizia este es, sin duda, el que se ha conocido como ‘rifirrafe’ entre las reinas. La pasada Misa de Pascua en Mallorca, el enfrentamiento entre doña Sofía y doña Letizia y el ‘manotzo’ de Leonor a su abuela para evitar que se hiciese una foto con ella y su hermana incendió las redes. La tensión entre ellas fue tal que han corrido ríos de tinta en torno a la dantesca escena e incluso Marie Chantal de Grecia llegó a hablar del supuesto ‘mal carácter’ de la consorte española.

Un perdón impostado

A tenor de la crisis de las reinas, Zarzuela tuvo que elaborar una estrategia de comunicación que tuviera por objeto mostrar que lo ocurrido en Palma había sido un incidente aislado y sacado de contexto. No en vano, días después de que las imágenes del ‘rifirrafe’ salieran a la luz, doña Letizia fue abucheada en un acto oficial y era necesario contrarrestar estas reacciones. La operación de rodilla de don Juan Carlos propició esta situación. Sin embargo, ni doña Letizia ni la princesa de Asturias han pedido perdón de manera pública a doña Sofía y es algo que los españoles echan de menos. Los gestos de la niña y su madre abriendo la puerta del coche a su suegra en el hospital no convencen y se espera todavía una disculpa sincera.

Desplante al Rey

No es ningún secreto que en ocasiones la actitud de la Reina hacia don Felipe no es la esperada, hasta el punto de que algunos medios se han atrevido a hablar de un posible divorcio entre la pareja. Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, en este año sí que ha habido alguna ocasión en que doña Letizia ha sido criticada por dejar ‘con la boca abierta’ al monarca por su comportamiento. La más destacada de estas ocasiones fue en Gerona, durante la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona, que esta edición no han podido celebrarse en la ciudad. Cuando llegaron al Celler de Can Roca llovía y don Felipe, aguantó el chaparrón a la espera de que su esposa bajara del vehículo, pensando que podía refugiarse junto a ella. Algo que no ocurrió ya que la Reina agarró con fuerza el paraguas que le dio un asistente y no permitió que su marido se resguardara de las inclemencias del clima.

Sobreprotección a Leonor

Lo ha intentado por todos los medios pero ya no puede hacerlo más. Más doña Letizia que don Felipe, han tratado que sus hijas tengan una infancia ‘normal’, aun cuando no es posible que sean niñas normales. A doña Letizia le ha tocado ahora asumir que comienza la exposición pública de su primogénita, dado que algún día será reina de España. La sobreprotección que ha ejercido en Leonor y Sofía ha pasado factura y en el momento de la crisis de las reinas, muchos criticaron la reacción de la niña hacia su abuela, probablemente porque apenas se la conoce. A diferencia de otras royals europeas, la infancia de las hijas de don Felipe y doña Letizia ha pasado sin pena ni gloria y esto es algo que debe cambiar si quieren consolidar la estabilidad de la Institución.