La nieta mayor de los reyes eméritos celebra sus 18 años el próximo día 9.

Han pasado 37 años desde que la hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía celebrase su mayoría de edad y, aunque ha llovido mucho desde entonces, en los ojos de su hija Victoria Federica -‘Vic’ para los amigos- parece reflejarse su propio espíritu. El próximo día 9, la nieta predilecta de doña Sofía cumple 18 años y pese a su carácter discreto, ha conseguido acaparar toda la atención. Victoria es todo lo contrario que su hermano ‘Pipe’, pero guarda muchas similitudes con su madre, doña Elena, que ya al cumplir los 18 se cotizaba junto a don Felipe y doña Cristina, como una de las ‘solteras de oro’ del Gotha.

En aquel entonces, sus padres, los Reyes organizaron en el Palacio de la Zarzuela una fiesta a modo de ‘puesta de largo’ a la que denominaron ‘fiesta de la juventud’. Vic prefiere optar por el mismo sistema que su hermano y tendrá su propia celebración en una discoteca madrileña. Sin embargo, en el resto de aspectos, la joven parece seguir la estela de su madre casi al dedillo. Bien es cierto que Victoria ha heredado la elegancia innata de su abuela paterna la condesa viuda de Ripalda, pero tiene un aire ‘grunge’ que recuerda a la juventud de doña Elena. Las mismas facciones y el mismo peinado – bien el cabello suelto o la mítica trenza de la que la Infanta hizo su seña de identidad- aunque es más esbelta y espigada que la primogénita de los Eméritos.

A pesar de que posee una relación muy estrecha con su abuela materna, comparte pasiones con don Juan Carlos. Al igual que doña Elena, es taurina y amante de la vela y de la equitación pero, a diferencia de ella, parece que los ‘novios’ no le surgen en el ámbito ecuestre, sino en el coso. No se le conoce pareja oficial, pero la niña es más precoz que su madre. No fue hasta 1984, cuando empezaron los rumores de una relación entre doña Elena y el que muchos consideran el gran amor de su vida, Luis Astolfi. Ella entonces tenía 21 años, su hija le lleva la delantera y a sus todavía no cumplidos 18 ya se le han atribuido varios romances con toreros como Gonzalo Caballero o Roca Rey, aunque ninguno se ha confirmado.

Por ahora se desconocen los planes de futuro que tiene ‘Vic’ aunque sí se sabe que como su madre es una buena estudiante. Quizás se anime a seguir sus pasos y optar por la rama de la educación. El tiempo dirá, por ahora le toca disfrutar de su mayoría de edad.