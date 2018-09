La madre del Rey viajó a Palma en un vuelo regular

La reina Sofía regresa a ‘casa’. La madre de don Felipe vuelve a Marivent apenas dos días antes de que su nieta la Princesa de Asturias emprenda su primer viaje oficial a Covadonga. Una jornada histórica en la que no estarán presentes ni don Juan Carlos ni doña Sofía, tal como han asegurado fuentes de Casa Real. Solo el núcleo central de la familia Borbón-Ortiz acompañará a la Princesa en este día, que supone su confirmación simbólica como heredera de la Corona.

Parece que la Emérita ha preferido poner tierra de por medio. Este digital ha podido confirmar que la madre de don Felipe, acompañada de su hermana la princesa Irene, subía ayer a bordo del vuelo 6067 de la compañía Air Europa con destino a Palma de Mallorca, donde aterrizaba en torno a las 15:10 de la tarde. Se desconoce cuánto tiempo pasará doña Sofía en la isla, aunque este verano ha sido uno de los más atípicos y complicados para la esposa de don Juan Carlos, ya que no solo ha llegado muy tarde a Mallorca, sino que además no ha podido disfrutar de la compañía de todos sus nietos.

Un fin de semana especial

Este fin de semana debería ser muy especial para doña Sofía por varios motivos. No solo la Princesa se enfrenta a uno de los días más importantes de su vida sino que además Victoria, la hija de la infanta doña Elena celebra su mayoría de edad. No es ningún secreto que la joven Marichalar es una de las nietas preferidas de la Emérita por lo que no sería extraño que doña Sofía regresase a Madrid para poder pasar con ella un día tan importante.

Don Juan Carlos, en Francia

Y si doña Sofía ha regresado a la que durante muchos años ha sido su segunda casa, don Juan Carlos acaba de reaparecer en tierras galas. Tal como asegura el digital Vanitatis, el padre de Felipe VI ha vuelto a disfrutar de una de sus grandes pasiones, la vela, después de que a principios de agosto Casa Real anunciase que el monarca no estaría en Mallorca por prescripción facultativa, parece que su salud ha mejorado sustancialmente, ya que se encuentra participando en el Campeonato de Europa de la clase 6 metros, en la localidad de La Trinité-sur-Mer, a bordo del Bribón, que precisamente resultó ganador en la Copa del Rey de Palma.