Los antimonárquicos amenazan con enturbiar el gran día de doña Leonor

La primogénita de los Reyes se enfrenta a su primer gran acto oficial

El debut de doña Leonor en Covadonga se presenta convulso. Pese a que la primogénita de los Reyes cuenta con muchos apoyos en el Principado, no todos están tan felices con la visita de la heredera a la Santina. La plataforma ‘Luchando por la Soberanía’ ha organizado, una manifestación antimonárquica con el apoyo de otros colectivos republicanos.

Tal como ha podido confirmar Monarquía Confidencial, la concentración se iniciará en la zona de Arriondas y llegará hasta Cangas de Onís, pero no podrá acceder al área de Covadonga, por lo que en ningún momento los manifestantes estarán cerca de la Familia Real. Está previsto que comience a primera hora y finalice hacia las 13:00. Desde todos los lugares de Asturias se han organizado autobuses para que todas aquellas personas que quieran participar en la marcha puedan unirse.

La plataforma ha convocado la concentración bajo el lema ‘Asturias no tiene Rey. Soberanía y República’. No es la primera vez que la organización convoca este tipo de manifestaciones sino que ya en los últimos años ha incitado a actos de este tipo cada vez que los Reyes acuden al Principado a algún evento. Por suerte esta vez no podrán acercarse a la niña aunque todo apunta a que en un futuro tendrá que enfrentarse a situaciones más complicadas.