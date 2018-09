La reina Letizia prolonga sus vacaciones privadas

El pasado viernes Look desveló, en exclusiva, detalles de sus vacaciones en Mykonos

Cuando este sábado reapareció el rey Felipe en Menorca tras sus vacaciones ‘secretas’, muchos se preguntaron dónde estaba doña Letizia. El monarca acudió puntual a la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época para competir en las regatas, sin embargo, no hubo ni rastro ni de la reina ni de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el puerto de Mahón. Es cierto que la Casa Real no había confirmado su presencia, pero había quien esperaba que ese día tuviera lugar la primera imagen de los reyes después de pasar unos días en familia. Su destino vacacional había sido un auténtico misterio hasta que Look desveló el pasado viernes, en exclusiva, el lugar exacto en el que habían disfrutado de sus días de asueto. La isla cosmopolita de Mykonos (Grecia) había sido el enclave elegido, siendo este el último paradero conocido (al menos, de momento) de la reina Letizia. Movimientos que incitan a pensar que la reina ha prolongado, a diferencia de Felipe VI, sus vacaciones privadas.

Un hecho que cambiará esta misma semana, pues pese a ser un verano atípico -en el que incluso se tornó el posado de Marivent por La Almudaina-, Sus Majestades los Reyes deben retomar la agenda de forma inminente. Mientras el Jefe de Estado está previsto que este martes reciba en El Palacio de La Zarzuela a una representación de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica Española, doña Letizia no volverá al trabajo hasta un día después, el 5 de septiembre. Ese día ambos acudirán a la inauguración de una feria del sector agropecuario, pero el acontecimiento de mayor enjundia llega el sábado 8 en Asturias. Allí los reyes estarán acompañados de sus hijas en los actos conmemorativos del XIII del Reino de Asturias, el I Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga . Aunque lo verdaderamente relevante de este acto es que Leonor debutará como Princesa de Asturias en un acto oficial con 12 años, un año menos que su progenitor cuando pronunció su primer discurso.

A pesar de que no ha trascendido el lugar en el que la reina Letizia descansa después de su periplo por el archipiélago de las islas Cícladas, lo cierto es que, según pudo saber este digital, se mostró muy relajada en la isla. Allí paseó junto al rey Felipe, sus hijas y unos amigos con hijos de edades similares, como una turista más. Al igual que en los otros viajes de este verano. La reina cruzó a principios de esta época estival el Atlántico para acompañar a sus primogénitas hasta el campamento de verano en Nueva York, pero el fin de sus vacaciones se acerca y así lo revela la agenda oficial de la Casa Real.

