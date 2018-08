Los hijos de la infanta Elena no acudieron a la semana grande de San Sebastián, donde son habituales, para acompañar a su madre y abuelo

La reaparición pública de don Juan Carlos, tras su baja médica que le impidió acudir a Palma para disputar la Copa del Rey de Vela, tuvo lugar en la semana grande de San Sebastián acompañado de su hija, la infanta Elena. El rey emérito disfrutó de la jornada y de las faenas de Roca Rey y Enrique Ponce, que le brindó uno de los toros. A su lado, la infanta Elena acompañó a su padre tras los complicados momentos que ha vivido el monarca con su implicación en el caso de los audios desvelados por Corinna, su amiga.

Froilán y Victoria Federica, que ya han acompañado a su madre y abuelo en numerosas ocasiones y que presumen de su afición por la fiesta nacional, no estuvieron en las gradas. ¿Dónde estaban y qué estaban haciendo? Pues ni más ni menos que disfrutar de uno de sus grupos de música favoritos: Taburete. El grupo de Willy Bárcenas, hijo del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, es la banda sonora favorita de las aventuras de Froilán. Según el medio Vanitatis, tanto él como su hermana, Victoria Federica, no se quisieron perder el concierto del famoso grupo juvenil en la gala Starlite de Marbella.

GRACIAS, GRACIAS Y MÁS GRACIAS @taburete89 ¡Y que la jode no termine aquí, que todavía nos quedan diez vidas para hacernos viejos! 🙌🏽🎶 pic.twitter.com/ZyKVhosUzm — Starlite Festival (@StarliteFest) 15 de agosto de 2018

Taburete es uno de los grupos de moda, sus letras y espíritu juvenil han calado hondo en Froilán y Victoria Federica, que hasta han renunciado a la semana grande de San Sebastían por cantar sus canciones en Marbella. Junto a otros amigos, los hermanos lo pasaron en grande con canciones como ‘Sirenas’, tema de referencia del grupo musical, cuenta el medio digital. Victoria Federica se encuentra contando los días para septiembre, cuando llegará su mayoría de edad y puesta de largo en sociedad. De momento, la noche marbellí pudo ver a los jóvenes de la Familia Real bailando y cantando Taburete.