Los reyes, al borde del divorcio según la prensa portuguesa

La familia real española protagoniza las portadas de las revistas portuguesas

Que la familia real española tiene tirón mediático es un hecho. Rara es la semana que de alguna forma los reyes no son protagonistas en las revistas de corazón, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. En Latinoamérica y un poco por toda Europa, nuestros monarcas también acaparan titulares de lo más dispares. Un ejemplo de ello es la gran relevancia que tienen en Portugal.

En el país vecino, los Borbones venden y mucho. Sus gestos son analizados con lupa, casi tan detenidamente como en España. Sin ir más lejos, esta misma semana, las tres revistas más importantes del sector sacan a los “royals” españoles en portada. Con un corte sensacionalista muy marcado, no siempre es fácil discernir la realidad de la ficción. Enfrentamientos, enemistades, supuestas rivalidades y divorcios… la oferta de rumores es amplia y para todos los gustos.

La revista “CARAS” trae en portada a don Juan Carlos. Bajo el titular “Baja en vacaciones: Juan Carlos de nuevo en el centro del escándalo”, la publicación trata de descifrar los motivos de la ausencia del rey emérito en Palma de Mallorca. Por supuesto, su último escándalo lleva nombre de mujer y no podría ser otro que Corinna. “CARAS” se hace eco de las grabaciones a la exprincesa alemana, que acusa al padre de Felipe VI de supuestos y variados delitos.

Esta misma semana, los Borbón Grecia son también portada de otra publicación lusa: la revista “VIP”. Más sensacionalista que “CARAS”, sonadas son sus portadas de corte más internacional. Bajo el titular “Las sonrisas que esconden un nuevo escándalo”, el magazine detalla las vacaciones de la familia real en las Islas Baleares y acusan a Felipe y Letizia de “utilizar a sus hijas para blanquear la imagen de la corona”. Sin ningún tipo de pudor y tapujos, ahondan en el “enorme enfado entre las dos reinas” y que “doña Sofía, ni perdona ni olvida”. Según la misma revista, las relaciones entre Don Juan Carlos y Felipe VI tampoco estarían en su mejor momento, ya que el hijo “ha prohibido” la entrada al padre en los Palacios de la isla. Podría decirse que “VIP” tiene un concepto muy versallesco de la monarquía, por no decir, medieval.

No obstante, la guinda en el pastel se la lleva “NOVA GENTE”, la revista del sector más vendida en Portugal. En portada, los reyes Felipe y Letizia. El titular no deja lugar a interpretaciones: “Vacaciones en familia esconden un matrimonio de cara a la galería: Felipe y Letizia, al borde del divorcio”. Para justificar tamaña afirmación, rescatan una supuesta conversación entre don Juan Carlos y don Felipe allá por el 2013. Para contextualizar, hay que recordar que en ese verano, los aún príncipes de Asturias, protagonizaron algunos desencuentros en la isla, y que doña Letizia acabó por abandonar Mallorca antes de lo previsto, sin su marido ni sus hijas. Ahora, la revista “NOVA GENTE”, vuelve a traer a coladero el supuesto enfado del rey emérito, en el que había pedido a su hijo que se separara de su nuera. La publicación vuelve a traer al centro de la noticia el incidente de la Catedral de Palma diciendo que “los españoles no lo han olvidado” y que este había sido el detonante de la decisión que llevaría a la real pareja al divorcio. Sin embargo, matizan la noticia, con unas declaraciones de la periodista Pilar Eyre, que vienen a decir “que se aceptaría con total normalidad un rey divorciado”– en caso que sucediera, se entiende- y que, de hacerse efectivo, solo sería “una vez Leonor cumpla los 18 años”. Lo que viene siendo el cuento del cántaro a la fuente. Por un lado, los españoles aceptarían un divorcio “real” pero al mismo tiempo este no se haría efectivo antes de la mayoría de edad de la princesa heredera, para no perjudicar la imagen de la institución. Hay que recordar que la misma publicación habla recurrentemente de crisis matrimoniales de la pareja y esta es la tercera en un solo año.

Sea como fuera, lo que parece claro es que en Portugal, un país sin primera dama, con la esposa de un primer ministro casi invisible y con una familia real con poco tirón mediático, lo normal es que la prensa se fije en la realeza de otros países, entre ellos, por supuesto, la española. Felipe y Letizia se han convertido en un filón en el país vecino. ¿Se divorciarán como prevén los lusos?