La Reina le quiso dar dos besos pero el Rey prefirió solo uno

La estancia de los Reyes de España en Palma está dejando momentos que permanecerán en la retina durante mucho tiempo, pero ninguno como el que se vivió el pasado sábado a bordo del Aifos 500, el barco con el que Felipe VI ha participado en la 37º edición de la Copa del Rey de Vela. Doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudieron a la finalización de la última regata del torneo para visitar al monarca y su presencia levantó mucha expectación ya que no acudían al Club Naútico desde el 2015. Allí conocieron al almirante, al resto de la tripulación y vieron al Rey en plena acción.

El saludo entre don Felipe y doña Letizia dejó un momento muy curioso. La Reina buscó saludar a su marido con dos besos, pero el Rey tenía en la cabeza darle solo uno y la dejó con el gesto a medias. Rápidamente, la asturiana se dio la vuelta para disimular lo máximo posible. Una ‘cobra’ de la que se han hecho eco las redes sociales.

Sin embargo, este no fue el único momento bochornoso que la Reina protagonizó a bordo del Aifos 500. Instantes antes de ese comentado beso con Don Felipe, a Letizia también le ‘negaron’ este gesto. Y es que cuando quiso, amablemente, saludar a un miembro de la tripulación que estaba con su marido, este le indicó que no podía besarla y la Reina tuvo que salir del apuro con una sonrisa y girándose hacia sus hijas. Inaudito, en menos de un minuto, Letizia recibió dos ‘cobras’. Eso sí, no de manera intencionada.

Mientras tanto, los monarcas continúan su estancia veraniega en Palma. Este fin de semana recibieron a las autoridades baleares y entregaron los premios a los ganadores de la Copa del Rey. También les dio tiempo a disfrutar de su isla favorita, saliendo a tomar unas copas el viernes y a cenar con la infanta Elena y sus hijos el sábado. En este mismo momento están recibiendo en Marivent al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a su esposa, Begoña Gómez.