El triunfo (en diferido) de don Juan Carlos en la Copa del Rey de vela

Hubiera sido el triunfal regreso a la competición del padre de Felipe VI

‘The show must go on’, cantaba Queen y como todo en esta vida, con don Juan Carlos o sin él, las regatas han seguido su curso. El ‘Bribón’ en el que el Emérito esperaba revivir sus días de gloria para los que llevaba toda la temporada preparándose se ha alzado con el triunfo en su categoría, 6 metros clásicos, seguido por el ‘Titia’, del mismo club náutico y a bordo del cual ha regateado la infanta doña Elena.

El padre de Felipe VI ha visto truncado su sueño de volver a Palma este año. La salud, que siempre está por encima de cualquier otra circunstancia, le ha obligado a cambiar sus planes en el último momento. Pese a que don Juan Carlos llevaba todo el invierno entrenando para poder estar junto a su tripulación en la Copa del Rey, las órdenes del gabinete médico de Zarzuela fueron tajantes. Nada de esfuerzos ni de viajes. Así lo anunciaba la Casa del Rey apenas unos días antes de que Felipe VI viajase a Mallorca.

Este verano se presentaba como la ocasión perfecta para que la Familia Real se mostrase más unida que nunca y se fortaleciese la imagen de la Corona tras los últimos acontecimientos. El ‘rifirrafe’ de las reinas en la seo mallorquina causó un flaco favor a todo el trabajo que don Felipe y doña Letizia habían hecho los últimos años por recuperar un prestigio que se había perdido por culpa del Caso Nóos y el escándalo de la exprincesa Corinna. Sin embargo, cuando parecía que la estrategia diseñada desde Zarzuela para dar la imagen de una familia unida comenzaba a funcionar, la que fuera ‘amiga entrañable’ del Emérito volvió escena. Esto, sumado al ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin, ha provocado que la presencia en Palma de don Juan Carlos no resultase este verano lo más oportuno.

Un velero triunfador

Sin embargo, más allá de especulaciones, es un hecho que el ‘Bribón’ ha ganado la regata en su categoría. El Emérito se encuentra en Madrid inmerso en un intensivo proceso de rehabilitación para poder retomar sus actividades lo antes posible, mientras que la tripulación del barco de José Cusí ha recibido de manos de Felipe VI el ansiado trofeo.

Ha sido Pedro Campos, capitán del ‘Bribón’, el encargado de recoger el premio de manos del Rey. Un premio que ha dedicado a Don Juan Carlos. “Dedicamos este título a nuestro patrón, el rey Juan Carlos. Desgraciadamente él no ha podido acudir a la cita por problemas físicos”, ha dicho el capitán, que acumula ya once títulos en su palmarés.

Cuando se confirmó la ausencia de don Juan Carlos en Palma nada hacía presagiar que su embarcación se haría además con el triunfo. El padre de Felipe VI solo quería volver a navegar y competir, pero la victoria es más de lo que podría haber imaginado. No ha podido estar junto a los suyos, no ha disfrutado de una de sus grandes pasiones pero seguro que desde Madrid, el ‘patrón’ como suele llamarle don Felipe, hoy se siente más feliz que nunca. Al fin al cabo, es uno más de la tripulación y esta victoria también es un poquito suya. A veces el destino no nos permite hacer aquello que más deseamos pero nos compensa de forma inesperada. ¡Felicidades, Patrón, esta victoria también es suya!