En plena crisis familiar, las reinas prueban suerte en la lotería

Doña Letizia y doña Sofía compraron un décimo cada una en su visita al mercado de Palma

La estancia de este año de la Familia Real en Palma está dando mucho que hablar. Se han hecho notables esfuerzos para dar una imagen de naturalidad y normalidad a pesar del ya famoso ‘rifirrafe’ de reinas en la misa de Pascua y del escándalo provocado tras las grabaciones de Corinna. Lo que no esperaban era que el momento que más les acercaría a cualquier ciudadano de a pie llegaría de forma fortuita: comprando lotería.

La mañana del 26 de julio, doña Sofía, doña Letizia y las dos Infantas acudían al céntrico Mercado del Olivar a dar un paseo mañanero mientras don Felipe está compitiendo en la Copa del Rey de vela. Allí, como era previsible, se convirtieron en el centro de todas las miradas, todo el mundo quería verlas e interactuar con ellas, y Bernard, el lotero del mercado, lo consiguió. LOOK se ha puesto en contacto con él y tenemos todos los detalles.

Ellas paseaban tranquilas mirando unas cosas y otras cuando Bernard se dio cuenta de que estaban allí. “Me he puesto muy nervioso” relata, “pero me he atrevido a decirle a su majestad Doña Sofía que si quería un decimillo”. “Ella me ha contestado que sí y entonces doña Letizia ha dicho que también quería, les he dado uno a cada una, las niñas miraban atentas, pero no han dicho nada”.

Como a cualquier ciudadano, Bernard les ha cobrado el décimo: “Doña Sofía ha echado la mano al bolso para pagarme, pero los de seguridad se han adelantado y me han pagado ellos. 13 euros cada décimo, valen 12, pero yo los vendo a 13 porque tengo que ganarme el pan, no han puesto ningún impedimento” explica, “cuando se han ido me han dado la mano, muy amables y muy cordiales, son Reinas, no pensaba que fueran a ser tan cercanas”.

Pero el anecdótico momento no acaba ahí. Cuando ellas se disponían a salir del mercado, se volvieron a encontrar y él no pudo reprimir las ganas de volver a hablar con ellas “les he dicho que ojalá les tocara y se acordaran de los pobres, ellas han asentido que sí con la cabeza”.

Minutos más tarde, el número 53.025 de la administración 13 de la calle Capuchinos estaba agotado. Todos los que han presenciado el momento han querido unir su suerte a la de las reinas Letizia y Sofía. La suerte se echará el sábado y, toque o no toque, seguro que el lotero y los presentes recuerdan ese número con especial cariño.