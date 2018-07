La Almudaina se convierte en el escenario de este posado real

Por cuestiones de seguridad la ubicación definitiva del posado real de este verano no se ha desvelado hasta este mismo domingo. Se barruntaba desde este viernes que sería fuera del Palacio de Marivent y finalmente así ha sido. Y es que, se ha confirmado que la sesión fotográfica tendrá lugar en el Palacio de La Almudaina a las 20.00 horas de la tarde, a diferencia de los últimos cuatro años que se ha ubicado en su residencia de verano. Una imagen que supone el pistoletazo de salida oficial de sus veranos en la isla balear y que le dan otro enfoque a este día, pues este edificio siempre ha sido mucho más institucional mientras que Marivent era familiar.

[Primera imagen del rey Felipe tras la ausencia de Don Juan Carlos en Palma]

Sobre las 12 y media de este domingo el rey Felipe hacía aparición en el Puerto Pi, para hacer su primera toma de contacto antes de embarcarse este lunes en las regatas. Con el semblante muy serio ha subido al barco Aifox para entrenar y, de momento, no ha querido responder a ninguna de las preguntas que una reportera le espetaba desde la distancia.

Preguntas entre las que se encontraba el nombre de una mujer que este sábado se sentó en ‘Sábado Deluxe’. La vedette, Bárbara Rey, se sinceró y aunque no habló directamente del rey emérito, cuando se le vinculó con el rey Juan Carlos fue clara: “Hay personas a las que tienes un aprecio o un cariño después de lo que sea. No soy rencorosa y no quiero hacerles daño. No quiero aprovecharme en momentos difíciles y ahondar sobre ciertas cosas”.