La misteriosa afición que une a la reina Letizia y Doña Sofía

El relevo de la Corona en el año 2014 estableció un cambio de poder en la Familia Real. No solo intercambiaron sus papeles como Jefe de Estado el rey Juan Carlos y su hijo, Felipe VI, también lo hicieron sus esposas. La reina Letizia tomó el mando y Doña Sofía, en cambio, pasó a ser “emérita”. Sin embargo, ninguno de ellos ha renunciado a sus aficiones e incluso llegan a compartirlas. Pese a que las diferencias entre Letizia y la reina Sofía se hicieron más que evidentes en la Misa de Pascua de este año, sus gustos están mucho más cerca de lo que algunos podrían imaginar. Ambas sienten pasión por el mundo esotérico y así lo demuestran los pasos que las reinas han dado en este desconocido ámbito.

[CONFIRMADO: El rey don Juan Carlos no irá a Palma]

Aunque la reina Letizia trata de no ser relacionada con el ocultismo, acude de manera asidua a una librería situada en el corazón de la capital para adquirir novelas esotéricas, según ha revelado Jaleos. Lo hace ‘escondida’ bajo unas enormes gafas de sol, un look desenfadado que nada tiene que ver con el de su papel de soberana y sin la presencia de sus escoltas, por lo que no suele llamar la atención del resto de compradores que deambulan entre los más de 70.000 ejemplares que ofrece La Central de Callao. Sin embargo, para ella todo se queda en la lectura y, tal y como se ha publicado, prefiere no avanzar más.

Mucho más allá llega la afición de la reina Sofía. Fue su madre, Federica de Hannover, quien plantó la semilla de lo paranormal en ella, aunque jamás desde la obsesión. “Le fascina el ocultismo, el tarot, el misterio OVNI y todo eso. Uno de sus escritores favoritos es J.J. Benítez”, ha comentado su entorno en alguna ocasión. De hecho, su interés alcanzó tal punto que la emérita quiso conocer a este periodista e investigador sobre la divulgación del fenómeno ovni y le invitó al Palacio de la Zarzuela. “La Reina apenas se hablaba con el rey, se hizo muy amiga de Juan José Benítez, que le hablaba de ovnis y de cuerpos astrales, a ella le interesaban mucho estos temas, decía que su padre había sido un iniciado. Yo creo que Juan José se enamoró un poco de ella, hasta le compuso un soneto que nos leyó por la noche en el hotel. Muy bonito. La reina y el después popular escritor de ciencia ficción visitaron juntos las ruinas de Nazca y mantenían largas charlas en las que él la instruía sobre la huella de los incas en las civilizaciones posteriores”, relata Pilar Eyre en su libro ‘La soledad de la reina’.

[¿Está más cerca el divorcio de Doña Sofía y Don Juan Carlos? Pilar Urbano responde]

Ninguna de ellas ha renunciado a sus pasiones a lo largo de su reinado, aunque tuvieran que acudir a ellas de incógnito. De hecho, no es la única que se comparte en la Familia Real. Según se desveló en ‘Viajando con Chester’, la reina Letizia también compartiría el gusto por la caza, pues compró dos escopetas del calibre 20 por más de 70.000 euros.