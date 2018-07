Don Juan Carlos no irá este verano a Palma de Mallorca. Tal como han confirmado fuentes de Zarzuela, el padre de Felipe VI no podrá participar en las regatas de la Copa del Rey, debido a un agravamiento en una antigua lesión. “El Servicio Médico de la Casa de SM el Rey ha comunicado a SM el Rey don Juan Carlos que no debe realizar actividades físicas intensas debido a la reagudización, por sobrecarga de apoyo, de una antigua lesión en la articulación cubitocarpiana derecha que le ha generado problemas musculares asociados en regiones cervical y lumbar derecha, que en este momento podrían verse agravados”, asegura la nota remitida por el gabinete de comunicación de la Casa del Rey.

El pasado mes de abril, el padre de Felipe VI se sometió a una intervención para sustituir la prótesis de su rodilla derecha y desde entonces ha realizado un intenso proceso de rehabilitación con el objetivo de poder disfrutar de una de sus grandes pasiones, la vela y participar en las regatas de Mallorca tras nueve años de ausencia. Sin embargo, las circunstancias no lo han permitido, y tal como han recomendado los facultativos, el monarca deberá reducir la actividad física al máximo posible, lo que también le impedirá estar presente en la toma de posesión de Iván Duque en Bogotá el próximo 7 de agosto.

Un verano atípico

Este verano podría haberse convertido en una ocasión perfecta para la Familia Real para afianzar la posición de la Corona, ya que no solo se celebran los ochenta años de don Juan Carlos y doña Sofía , sino que además, tras el ‘rifirrafe’ de las reinas y el ingreso en prisión de Urdangarin, la Primera Familia podía ofrecer una imagen de unidad y estabilidad. Sin embargo, las circunstancias de salud del Emérito no lo han hecho posible. Ahora solo queda por saber cuándo llegarán los Reyes y cuándo les veremos por primera vez junto a sus hijas y doña Sofía, quien por primera vez ha retrasado su llegada a Mallorca hasta finales de mes.