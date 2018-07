Este verano se postulaba como el momento perfecto para ‘rehabilitar’ la imagen de la Monarquía. Una imagen que, si bien, desde que Felipe VI asumiera la Jefatura del Estado había cambiado por completo, dejando aparentemente los fantasmas del pasado a un lado, lo cierto es que desde el famoso ‘rifirrafe’ de las Reinas, había quedado tocada. Tocada pero no hundida, al menos hasta ahora. Durante sus ya cuatro años de reinado, el rey Felipe y doña Letizia se han esforzado en mantenerse al margen de cualquier tipo de escándalo y ofrecer una imagen impecable. En muy contadas ocasiones sus nombres se han visto salpicados por asuntos desagradables, como el caso de los mensajes de apoyo a López Madrid o la crisis de la Misa de Pascua que conmocionó al mundo entero al impedir doña Letizia a la reina doña Sofía que se hiciera una foto con sus nietas.

Sin embargo, todo ello resultan nimiedades respecto al huracán que acaba de desatarse con las grabaciones en las que la exprincesa Corinna pone en el punto de mira al rey Emérito. Si la Familia Real pensaba que con la entrada en prisión de Urdangarin las aguas iban a volver a su cauce y por fin se iba a demostrar que la Justicia es igual para todos –muchas veces lenta, pero segura-, estaba equivocada.

Lo días más críticos de Don Juan Carlos

A principios de esta semana, se conocía la noticia de que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional había citado el próximo jueves 26 a las 11:00 de la mañana al comisario José Villarejo tras abrir una nueva pieza separada de la causa. Una decisión que el instructor ha tomado tras la publicación por parte de OKDIARIO de las cintas con las conversaciones de la ‘amiga entrañable’ del Emérito. Pero Villarejo no será el único que tenga que declarar. Y ayer mismo, a las 17.00 el director del CNI, Félix Sanz Roldán, comparecía a petición propia en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las grabaciones de Corinna. Por el momento, se desconoce el alcance que puedan tener estas declaraciones pero varios partidos como el PNV ya han anunciado que votarán a favor de la comisión de investigación sobre don Juan Carlos I propuesta por Unidos Podemos, ERC, PDECat, Compromís y Bildu. Una petición que ya ha quedado registrada en el Congreso. Una serie de aocntecimientos que han marcado el verano del rey Emérito y que pone en duda que continúe con sus planes previos al escándalo.

Palma no volverá a ser lo que era

En los planes de Zarzuela estaba que este año el núcleo principal de la Casa hiciera acto de presencia en Mallorca. Un recurso cuyo objetivo era dar una imagen de unidad frente a las adversidades y que pondría el broche final a las distintas maniobras que se han venido realizando desde que tuviera lugar el ‘desplante’ de doña Letizia a doña Sofía, que según algunas fuentes cercanas a la esposa de Felipe VI, no fue sino un malentendido fruto del deseo de la Reina de proteger a sus hijas. Un ‘rifirrafe’ al que se ha tratado de dar carpetazo a través de varias apariciones conjuntas y que en Palma tendría el colofón con la imagen de toda la familia en paz y armonía.

Sin embargo, algo ha cambiado. Ni siquiera doña Sofía ha llegado todavía a Marivent y pese a que se desconocen los motivos, es posible que tengan que ver con la reciente revelación de las cintas de Corinna. Tampoco lo ha hecho el rey don Juan Carlos, que hace unos días estuvo en Sanxenxo -uno de sus nuevos destinos preferidos para disfrutar de su pasión por la vela- pero no se dejó ver.

La Copa del Rey empieza el próximo día 30 y para entonces los Reyes ya estarán instalados en Son Vent con sus hijas, que están a punto de regresar de su ‘aventura americana’. Lo que no se sabe si el padre de don Felipe les acompañará. Si los planes iniciales siguieran su curso, el Emérito habría de llegar en torno al día 27, un día después de la declaración de Villarejo ante el juez, y participaría en las regatas a bordo del Bribón, que se prolongan hasta el 4 de agosto. Tal como se ha podido confirmar el diario ‘Última Hora’, el padre de Felipe VI tendría previsto pasar el fin de semana entrenando en la bahía de Palma para competir los días 30 y 31 de julio en la modalidad de 6 metros. Pese a que su embarcación está inscrita, hasta un día antes de la regata no se conocen los nombres de los que integran la tripulación, de manera que, a no ser que don Juan Carlos se deje ver en público estos días, no será hasta el domingo cuando se sepa de manera definitiva si estará en Mallorca.

Al margen de su participación o no en las regatas, otra cuestión es que en Zarzuela se decida que haya algún tipo de encuentro familiar y que los padres de don Felipe participen en él dadas las circunstancias actuales. Desde el gabinete de comunicación de la Casa del Rey han confirmado a LOOK que por ahora no se tiene información sobre la presencia del monarca en la isla.

La última vez que el Emérito participó en la Copa del Rey fue en 2009. En 2016 volvió a subirse a un barco en Palma, pero para participar en la regata Gaastra Palma Vela, una competición diferente, aunque también participaba don Felipe. Desde que abdicara la Corona, don Juan Carlos ha limitado su presencia en la isla y prefiere otras zonas como Galicia. Mallorca se ha convertido en ‘coto’ de doña Sofía, quien este año no lo va a disfrutar como siempre ya que no va a poder contar con la presencia de sus nietos Urdangarin. Lo que está claro es que el verano será, sin duda, uno de los más complicados para toda la familia.