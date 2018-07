“Felipe, divórciate”: Las palabras de don Juan Carlos que hirieron a doña Letizia

Cuando apenas quedan unos días para que los Reyes lleguen a Palma de Mallorca y con el huracán Corinna en plena ebullición, el famoso ‘rifirrare’ de las reinas siguen trayendo cola. Esta vez ha sido la periodista Pilar Eyre la que ha recordado una frase que el Emérito dijo a don Felipe justo después del enfrentamiento de la consorte con su suegra. “Felipe, coño, divórciate de una vez! ¿Adónde vamos a llegar?”. Un comentario que no sentó muy bien a doña Letizia.

Pese a que el Rey no estaba de acuerdo con la reacción de su esposa hacia su madre, con quien siempre ha estado muy unido, prefirió mantener la calma y reflexionar sobre las consecuencias del desafortunado incidente. Como sostiene la escritora, “el Rey escuchó a quienes le hicieron ver que el divorcio no era el camino, al menos hasta que la heredera cumpla la mayoría de edad, y que más valía intentar un arreglo ‘pour la galerie'”. La foto familiar a las puertas del Hospital de la Moraleja fue la solución más inmediata para recuperar la normalidad. Una estrategia que según Eyre fue orquestada a través de las secretarias de doña Sofía y su marido, ya que ellos no se hablan en privado desde hace mucho tiempo.

Pese a que ahora la Institución vive uno de sus momentos más complicados por la revelación de las cintas de Corinna, Eyre mantiene que doña Letizia podría haberse alegrado de hayan salido a la luz. Sin embargo, la catalana cree que la consorte debe sentir también cierto temor. Al fin y al cabo, ella misma también podría haber sido grabada en algún momento y aunque no revele secretos de Estado, sí que es posible que haga alguna crítica o chascarrillo susceptible de copar titulares.