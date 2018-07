Iñaki Urdangarin recibe un nuevo apoyo en la cárcel

El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que permanece en la prisión de Brieva cumpliendo la condena de seis años y tres meses de reclusión por el caso Nóos, ha recibido un nuevo apoyo durante el cumplimiento de su pena. Se trata de su sobrino, Lucas Urdangarin, que ha visitado a su tío siendo captado por las cámaras allí presentes. Hijo de Ana Urdangarin y el empresario inmobiliario Carles Gui, la familia de sangre del ex duque de Palma está muy unida a él e incluso fue salpicada por el caso Nóos. Su otro sobrino, Jan Gui Urdangarin, tuvo que declarar ante el juez debido a su implicación.

Tras apenas superar el mes de condena, han sido numerosas las visitas de los familiares de Iñaki Urdangarin a la prisión de Brieva. Desde la infanta Cristina, que visitó a su marido en una discreta sesión de 40 minutos reglamentarios, hasta su hijo mayor, Juan Valentín, a principios de julio. Su primogénito utilizó la entrada principal, por lo que pudo ser visto por otros familiares de presos allí presentes. Una excepción a las discretas visitas del entorno de Iñaki Urdangarin, que han acudido sin ser vistos por el resto de familiares de las presas de Brieva, centro penitenciario de Ávila.

La visita del sobrino del ex duque de Palma, Lucas Gui Urdangarin, no ha variado la estrategia comunicativa de la familia, que no ha declarado ni una palabra a la salida de la prisión. Ha acudido junto a su pareja, que según se ve en las imágenes, no se ha separado de él a la salida de prisión. Una nueva visita familiar más para Iñaki Urdangarin, que ya ha cumplido el primer mes de condena de los 6 años y 3 meses de prisión que le fueron impuestos tras el juicio del caso Nóos.