El momento más complicado del Rey Juan Carlos

El pasado 11 de julio todos escuchábamos con estupor los audios en los que Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hablaba sin tapujos de dinero, de testaferros y de cuentas en paraísos fiscales relacionando todo ello con el nombre del rey Juan Carlos. Entonces la pregunta que había en la mente de todos los españoles era clara: ¿Se investigaría al Emérito?

Hoy, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto una pieza separada del denominado ‘Caso Villarejo’ para investigar las grabaciones. Y Pilar Urbano, periodista especializada en Casa Real y autora de ‘La gran desmemoria’ y ‘El precio del trono’, hoy ponía negro sobre blanco en el asunto que muchos españoles llevan 9 días pensando: que don Juan Carlos debe dejar Zarzuela y su título de rey.

Dice Urbano que el Emérito está pasando un momento “áspero y penoso” y que solo se tiene a sí mismo. Y es que, aunque el director del CNI, Félix Sanz Roldán, que declarará en el Congreso el próximo jueves 26, le apoye y niegue las acusaciones que su antaño ‘amiga especial’ ha vertido sobre él, de nada va a servir, pues lo cierto es que no hay rincón en el mundo donde no se hayan escuchado las cintas y donde no se haya creído en su veracidad. Numerosos fonólogos han analizado la voz. No cabe duda, es ella.

Es suficiente para que la imagen de la Monarquía haya quedado tocada y casi hundida. Solo hay que poner ‘Rey Juan Carlos’ en el buscador de cualquier red social y sin esforzarse demasiado se podrán leer cientos de opiniones de ciudadanos que consideran que, de ser ciertos los delitos de los que Corina acusa al Rey, debe haber consecuencias legales.

¿Se puede solventar esta crisis? Según Pilar Urbano, sí. Puede solventarse y es el propio rey Juan Carlos quien tiene el poder para hacerlo, es más, debe hacerlo: “Ha de adelantarse a la posible querella. Ha de adelantarse a la posible investigación en el Congreso. Ha de dar el paso, zancada, de reparar el daño, restituir lo defraudado, colaborar con la Justicia a través de sus asesores jurídicos, hacer donación pública de los bienes que hubiera obtenido ilícitamente o prevaliéndose de su condición de autoridad suprema de la nación”. El Rey está ante una difícil encrucijada, ¿tomará la decisión adecuada?