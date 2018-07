Nuevo varapalo para doña Sofía: Este año no podrá veranear con sus nietos

Este verano será diferente para la Familia Real. Por primera vez, la reina doña Sofía no podrá disfrutar de la compañía de todos sus nietos en el que ya se ha convertido en uno de sus destinos predilectos, Palma de Mallorca. Tal como ha podido confirmar LOOK, a día de hoy, no está previsto que los hijos de la infanta doña Cristina e Iñaki Urdangarin se trasladen hasta la isla para pasar sus vacaciones estivales. Es la primera vez que la delicada situación familiar afecta a los niños, a quienes desde que estallara el escándalo ‘Nóos’ se ha intentado mantener al margen de todo cuanto acontecía en torno a sus padres.

Desde que Urdangarin fuera imputado en diciembre de 2011, su presencia en la isla quedó completamente descartada. No así la de su esposa, quien aún en 2012 y 2013 pasó algunos días en Mallorca para acompañar a sus hijos. Desde Casa Real se permitió que los niños disfrutaran del verano en compañía de su abuela, la reina doña Sofía y sus primos Marichalar, al fin y al cabo, eran los grandes perjudicados de una situación de la que no tenían culpa alguna. No fue hasta el verano pasado cuando por fin se pudo ver a los hijos de doña Cristina en compañía de los Reyes en una agradable velada en uno de los restaurantes más conocidos de Palma.

Escándalo tras escándalo

Resulta evidente que algo ha cambiado este año. La propia doña Sofía ha retrasado su llegada a Marivent. Tampoco estuvo presente a finales del mes pasado en la graduación de Pablo, hijo mediano de doña Cristina en Suiza, a la que sí asistió la infanta Elena. Una situación que hace pensar que las cosas entre madre e hija no atraviesan su mejor momento. Hasta ahora, la Emérita era el mejor apoyo de su hija menor, quien más la visitaba y estaba a su lado, pero de un tiempo a esta a parte se ha producido el mutismo total. Ni siquiera se ha visto a doña Sofía en Ginebra ni en Brieva, donde sí ha ido doña Elena.

Por otra parte, la esposa de don Juan Carlos también ha retrasado hasta el extremo su llegada a Mallorca. Aunque se desconocen los motivos por los que la Emérita aún no se encuentra en Palma es probable que el reciente escándalo de la ‘amiga entrañable’ de don Juan Carlos, Corinna Zu Sayn Wittgenstein, haya motivado que la madre de Felipe VI haya preferido alejarse un poco del foco mediático. Un escándalo que ha trastocado los planes de todo el clan Borbón.

El veraneo en Palma este año era la ocasión perfecta para recuperar el concepto de unidad familiar que se había visto dañado tras el ‘rifirrafe’ de las Reinas que doña Letizia y doña Sofía protagonizaron en la misa de Pascua en la catedral de dicha ciudad. Sin embargo, ahora, la más que probable ausencia de los nietos Urdangarin y el nuevo escándalo que se cierne sobre don Juan Carlos vuelve a poner en jaque la imagen de la Monarquía.

De momento, lo único que queda confirmado es que los Reyes se trasladarán a la isla con sus hijas en cuanto la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía regresen del campamento en el que han pasado tres semanas en el mes de julio y Sus Majestades cierren su agenda en Madrid. Por ahora no se sabe si será el Rey quien se desplace primero a Mallorca y la Reina lo haga unos días después en compañía de las niñas.

Quienes también es más que probable que disfruten de unos días de descanso en Mallorca serán la infanta doña Elena junto a sus hijos, Felipe y Victoria, aunque suelen abandonar la isla antes de la llegada de los Reyes o poco después. Lo que prometía ser un verano de encuentros parece que va a convertirse en uno de los más convulsos para la Familia Real.