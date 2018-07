Un inesperado reencuentro, aunque con un funesto trasfondo. El próximo 13 de julio, en la ciudad del amor, el rey Juan Carlos podría revivir uno de sus recuerdos más entrañables. El templo del Palacio Nacional de Los Inválidos ha sido el lugar elegido para acoger el funeral por el eterno descanso del príncipe Miguel de Borbón y Parma, segundo marido de María Pía de Saboya. Hasta aquí, no hay nada de particular, si no fuera porque la viuda es la hermana mayor de la princesa María Gabriela, el amor de juventud del padre de don Felipe, con quien vivió algunos de sus momentos más felices durante el tiempo que permaneció en Estoril.

No hace mucho, la propia María Gabriela confesaba en una entrevista que ella y el Emérito fueron solo ‘novietes’: “Éramos muy jóvenes, como dos novietes, siempre juntos, de la mano… y hemos continuado muy unidos, él es especial”, sentenciaba. Sin embargo, su historia no se asentó y mientras que don Juan Carlos contrajo matrimonio con la hija de los reyes de Grecia, Gabriela lo hizo con el multimillonario empresario Robert de Balkany. Pese a todo, la Princesa mantiene que han seguido muy unidos a lo largo de los años.

Una afirmación que podría comprobarse si el padre del Rey acompaña a la que podría haber sido su cuñada en el duro trance por el que está pasando. María Pía perdió a su segundo marido hace menos de una semana, el día 7 de julio. Miguel de Borbón fallecía en su domicilio de Neully-sur-Seine por causas naturales a los 92 años de edad. Aunque no se ha confirmado quiénes asistirán al sepelio, los familiares más cercanos a la hija mayor del último rey de Italia no faltarán a esta cita.

Es seguro que María Gabriela, separada desde 1976 y sin pareja conocida, estará presente en el servicio religioso por su cuñado. De hecho, hace poco más de dos años, no faltó al funeral que se celebró en Ginebra en memoria de su exmarido y padre de su única hija. Ahora tiene aún más motivos para estar junto a su hermana en un día como este.

Han pasado varias décadas desde que María Gabriela coincidiera por última vez con don Juan Carlos, pero si lo que la italiana asegura es cierto, esta sería una buena ocasión para que la pareja se reencontrase. Además, aunque el Emérito siempre ha estado más vinculado a la hija mediana del rey Umberto, lo cierto es que curiosamente María Pía conoció a su primer marido, el príncipe Alejandro, a bordo del Agamenón, el yate de la reina Federica de Grecia, quien, años más tarde se convertiría en suegra de don Juan Carlos.