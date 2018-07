Era uno de los encuentros más esperados, pero nunca ha llegado a producirse (aparentemente). Desde que los rumores de la visita a España de los Obama empezasen a sonar con fuerza, el encuentro entre la mujer del exmandatario y doña Letizia era una las citas más anheladas, sobre todo después de que hace apenas dos semanas los Reyes pisaran de nuevo la Casa Blanca, esta vez para encontrarse con sus nuevos inquilinos, Donald y Melania Trump.

Sin embargo, no ha podido ser. Aunque la familia Obama ha permanecido más de una semana en nuestro país, no ha habido reunión entre la esposa de don Felipe y su ‘amiga’ Michelle Obama. Algo que ha hecho saltar todas las alarmas ya que entre ambas mujeres siempre ha habido una química especial. De hecho, en el momento en que se anunció la visita de los Reyes a Washington y su encuentro con Trump fue inevitable recordar las ocasiones en las que los monarcas habían coincidido con los Obama y lo mucho que la Reina tenía en común con la ex Primera Dama. Con Michelle Obama, doña Letizia se sentía muy cómoda, compartían preocupaciones e intereses y ambas tenían una agenda propia plagada de proyectos de índole educativa y solidaria. Diferente es el caso de Melania Trump, quien ha preferido permanecer en un discreto segundo plano y adoptar un papel de Primera Dama pasiva, a la sombra del Presidente.

A pesar de que a los ojos de todo el mundo la relación entre la Reina y la exletrada era excelente, llama la atención que no se hayan visto durante la estancia de Michelle en Madrid. Bien es cierto que Obama ya no es un mandatario político pero hasta el Rey ha sacado un momento para reunirse con él, y le ha acompañado a visitar el cuadro de ‘Guernica’ en el Museo Reina Sofía. Una actividad a la que bien podrían haberse sumado la Reina y el resto de la familia Obama, e incluso la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía. Pero no se ha producido. En su lugar, y mientras el expresidente atendía a sus diversos compromisos profesionales, su mujer y sus hijas han disfrutado de la compañía del exembajador James Costos y su marido Michael Smith, que han ejercido de cicerones para Michelle.

Junto a sus hijas, Sasha y Malia, la norteamericana no solo ha probado algunos de los mejores restaurantes de la capital, sino que también ha podido deleitarse con planes culturales. Tal como confirmó ‘Hola.com’, el viernes estuvo comiendo en uno de los italianos de moda, ‘Numa Pompilio’ y tomando algo en el clásico ‘Café Murillo’. Por la noche, toda la familia se trasladó a la residencia de Costos, donde se ofreció una recepción con la presencia de varias personalidades del mundo de la cultura y la alta sociedad y terminaron cenando en el restaurante ‘Filandón’. Allí el cantante Pitingo deleitó a la pareja con un recital.

El sábado es el único día que se desconoce lo que hizo Michelle Obama mientras el Rey se encontraba con el mandatario en el museo Reina Sofía. Puede ser que la ex Primera Dama visitara a doña Letizia aunque no se ha confirmado, lo que sí se sabe es que toda la familia se trasladó hasta la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, donde visitaron el Monasterio bajo fuertes medidas de seguridad. A su regreso a Madrid, disfrutaron de una tranquila velada en el restaurante La Parra, en el barrio de Chamberí.