El rey Felipe VI estará presente este domingo en el palco de autoridades del estadio de Luzhniki (Moscú) para apoyar a la Selección Española en su partido de octavos de final del Mundial contra Rusia, la anfitriona del torneo. A su lado no estará Doña Letizia, que ha preferido ocupar su fin de semana en otros planes. No es sorpresa que la Reina decline acudir a un estadio. Bien es cierto que el fútbol no es una de sus aficiones, como sí que lo son el teatro, la música o el cine. Si puede evitarlo, mejor.

La primera vez que Letizia se sentó en el palco de un campo de fútbol fue en septiembre de 2005, durante la fase de clasificación para el Mundial de 2006 de Alemania, en un encuentro entre España y Serbia en el Vicente Calderón. Desde entonces, se pueden contar con los dedos de las manos las veces que se le ha visto en un partido.

Algo que cuesta comprender porque Letizia nos ha regalado momentos épicos cuando ha acudido a un palco. Desde el asombro y la expectación, a la alegría por un gol hasta las dudas que le planteaba al Rey. A las pruebas nos remitimos.

Durante el Mundial de Sudáfrica se vio a una Letizia entregada

Todo con su bufanda de la selección al cuello. En la retina tenemos todavía la imagen de los Reyes celebrando por todo lo alto el triunfo de España en el Mundial de 2010. Los monarcas no se cortaron a la hora de celebrar el gol de Iniesta a cuatro minutos del final de la prórroga, por mucho que tuvieran sentados al lado a Máxima y Guillermo de Holanda. No obstante, sus presencias en el fútbol se registraron con mayor frecuencia durante su etapa como princesa, no así como reina.

Sea como fuere, Letizia no estará presente el domingo en Rusia. Desde el viernes, Valencia acoge la vigésima edición del Trofeo SM La Reina Regata Homenaje a la Armada XXXI Copa Almirante Marcial Sánchez- Barcáiztegui. Tres días dedicados a la vela -uno de los deportes preferidos de Don Felipe y de Don Juan Carlos– en los que competirán hasta 70 embarcaciones de seis categorías diferentes y en esta cita sí está prevista -pero no confirmada- la presencia de la consorte. Quizás a Letizia no le guste tanto el fútbol ni sienta esa pasión por las venas cuando juega la Selección Española.

Pese a todo, la Reina Letizia recibirá en La Zarzuela el próximo 5 de julio a la selección española de fútbol femenino sub-17, después de que se proclamara campeona de Europa de la categoría el pasado mes de mayo. A esto no puede renunciar.