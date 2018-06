Premios Princesa de Girona, una solución real de tres estrellas

Suele decirse que en España toda celebración importante gira en torno a una mesa y esta idiosincrasia parece haberse convertido en la solución perfecta ante la polémica a la que se enfrentaba la Corona por la entrega de los premios Princesa de Girona.

El pasado 22 de junio, el rey Felipe VI se desplazaba a Tarragona con motivo de la inauguración de los Juegos de Mediterráneo. Fue en ese momento cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comunicaba al monarca que el ejecutivo catalán no volvería a formar parte de ningún acto en el que participase la “monarquía española”. Un desplante de efectos inmediatos que se ha materializado en la decisión de la alcaldesa de Girona de no ceder el auditorio de su ciudad para la celebración de los Premios Fundación Princesa de Girona, presididos por los reyes Felipe y Letizia.

Sin embargo, parece que no todos los gerundenses opinan lo mismo, tanto de la monarquía española, como de la importancia y la proyección que suponen los citados galardones para esta provincia catalana. Así, los hermanos Roca, que hace tan solo unos días han revalidado su excelencia gastronómica con el segundo puesto entre los 50 mejores restaurantes del mundo, han puesto en bandeja la solución a este conflicto.

Los premios de la Fundación Princesa de Girona se entregarán este año en el centro de eventos Mas Marroch, perteneciente al restaurante el Celler de Can Roca, un tres estrellas que se ha convertido en todo un emblema de esta región de Cataluña. Su decisión, no obstante, no ha estado exenta de críticas por parte de sectores independentistas. Pero, como dos no discuten si uno no quiere, el mayor de los hermanos, Joan Roca, ha zanjado la polémica con estas palabras: “Nosotros no tenemos que hacer política. Somos cocineros, hacemos nuestro trabajo. Un restaurante es hospitalidad”.

Estos galardones premian el talento juvenil y ensalzan lo vocacional y la excelencia en diversos ámbitos. Quizá por ello, el ‘templo’ levantado por los hermanos Roca sea el lugar idóneo para la entrega de estos premios. En torno a una mesa, como toda celebración importante.