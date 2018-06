Bajo la lluvia y en medio de la polémica, pero sin perder la sonrisa. Don Felipe y doña Letizia han presidido una nueva edición de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, uno de los actos más incómodos a los que los Reyes se han tenido que enfrentar en los últimos tiempos. Por primera vez y como algo insólito desde la creación de la fundación en 2009, la entrega de galardones no ha tenido lugar en la capital gerundense, sino en el municipio de Vilablareix, donde los hermanos Roca han cedido el espacio Mas Marroch. Una situación provocada por la negativa del consistorio de Girona a que el acto tuviera lugar en el Auditorio, como en ediciones anteriores.

Su visita a Cataluña no ha sido precisamente un camino de rosas. La polémica ha marcado la jornada. Durante todo el día no han cesado las manifestaciones en contra del Rey. Los Comités de Defensa de la República (CDR) han convocado numerosas protestas por la presencia del monarca en varios puntos de la provincia. Protestas en las que han abundado los lazos amarillos, las banderas republicanas y los mensajes en contra de la Corona. Los accesos a la zona del Celler de Can Roca se han llenado de fotografías de Felipe VI puestas boca abajo y tachadas y en algunos puntos incluso se han quemado imágenes del Rey al grito de ¡Viva la República!. Una delicada situación que ha tenido su punto álgido con el acto independentista convocado en Caldes de Malavella e instigado por la propia alcadesa de Girona. “La revuelta de los elefantes” ha sido el nombre elegido por los CDR para la protesta, y el lema, “en los países catalanes no tenemos Rey”. Sin embargo, los CDR no han sido los únicos que se han manifestado. Representantes de VOX también han alzado sus voces a favor de la Corona y en contra de los reclamos independentistas.

Pese a lo incómodo de la situación y las inclemencias del tiempo, don Felipe y doña Letizia no se han alterado en ningún momento. Ambos han querido hacer un guiño a España con la elección del rojo como tono dominante en sus estilismos. Como no podía ser de otra manera, el Rey ha hecho su discurso en catalán y en castellano. Don Felipe ha agradecido a los hermanos Roca su generosidad por cederles el espacio para celebrar el acto tras la negativa del Ayuntamiento. “Muchas gracias por invitarnos a vuestra casa”, ha dicho el monarca.

El Rey ha querido resaltar en su discurso una de las ideas que ya esbozó el pasado año: “Reforzar el compromiso de la Fundación con las señas y los valores que han agrandado Cataluña, que han estado en la base de su progreso y, por tanto, del progreso de toda España. Y así lo hacemos hoy, una vez más, porque son las señas y los valores que forman parte del alma misma de esta Fundación: Su compromiso con una Cataluña de todos y para todos.”. Pese a que en esta ocasión, más que nunca, la Corona ha podido sentir el rechazo de algunos ante la ausencia de representación del Govern y las manifestaciones en contra de la Corona, don Felipe ha remarcado la vinculación de España con Cataluña, “una tierra desde la que tanto se contribuyó a nuestro gran acuerdo de convivencia democrática y cívica en libertad, que culminó con nuestra Constitución y que ha permitido el desarrollo político y el progreso social y económico de España en su conjunto como nunca antes en la Historia”, ha destacado.