Algo está pasando entre la Reina y su modisto fetiche. Han pasado casi seis meses desde que doña Letizia no estrena un look de Felipe Varela y lo cierto es que dado lo apretado de su agenda resulta extraño. La última vez que la esposa de Felipe VI recurrió al diseñador fue en enero de este año, cuando reapareció para la Pascua Militar. La Reina estrenó entonces un elegante vestido largo de terciopelo azul , pero desde entonces, el modisto no ha vuelto a prodigarse en el vestidor de la monarca.

Bien es cierto que doña Letizia no ha desterrado al que ha sido durante muchos años más que su diseñador de cabecera, sino su amigo y confidente, pero no le ha vuelto a pedir más vestidos, al menos que sepamos. Ocasiones a la Reina no le han faltado. Ni siquiera recurrió a él para debutar con la tiara Cartier tras el rifirrafe con doña Sofía, y en su lugar prefirió que Ana Locking entrara por la puerta grande en su armario. Tampoco en sus últimos viajes a República Dominicana y Haití o a Estados Unidos, Varela ha sido protagonista de los looks de estreno de la monarca. En su lugar parece que Carolina Herrera ha tomado el testigo como nueva firma fetiche de la Reina. Varela tiene motivos para preocuparse.

Un armario multimarca

Aunque en los últimos años, doña Letizia ha abierto su armario a nuevas firmas como Cortana, Teresa Helbig, DelPozo, Nina Ricci o Roberto Verino, lo cierto es que la Reina siempre había confiado en Felipe Varela para las grandes ocasiones. En sus actos de agenda solía combinar prendas de su modisto de cabecera con otras firmas ‘low cost’ o de alta gama como Hugo Boss, que es una de sus imprescindibles cuando quiere apostar por looks working.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Carolina Herrera se ha convertido en la ‘reina’ de las grandes citas de doña Letizia. El punto clave de este cambio se ha confirmado en los dos últimos viajes de la esposa de Felipe VI. En República Dominicana y Haití, estrenó un precioso diseño de lunares de la venezolana y ya en Estados Unidos ha estrenado tres vestidos de la firma, dos de ellos hechos a medida y uno modificado especialmente según los gustos de doña Letizia. Esta ha sido la clave que ha determinado el cambio de tendencia en el armario de la Reina. ¿Qué ha pasado con Felipe Varela? ¿Es Carolina Herrera la nueva modista de cabecera de doña Letizia?.

La situación de Varela

Pese a lo que en apariencia pueda parecer, Varela no ha desaparecido del armario de la Reina. El modisto sigue estando presente en sus looks, de hecho recicló uno de sus vestidos durante su visita a Nueva Orleans. Sin embargo, se ha quedado con un papel secundario. Se desconoce si entre doña Letizia y el creador ha habido algún tipo de conflicto o se trata de una situación coyuntural. Quizás simplemente la esposa de Felipe VI esté dando más protagonismo a otras firmas por recomendación de su estilista, Eva Fernández, y reservar a Varela para actos verdaderamente importantes.

Hugo Boss, el rey del working

Si bien es cierto que la Reina suele incorporar novedades en su armario, hay dos firmas que ‘campan’ a sus anchas por su vestidor. Al margen de Carolina Herrera, la otra marca es Hugo Boss. Tal es el protagonismo de la línea alemana en los looks working de doña Letizia que hace no mucho se especuló con que podría dar un trato de favor a la esposa de Felipe VI. Sin embargo, desde la marca aseguraron que no ofrecen ningún tipo de tratamiento preferencial a la Reina, aunque agradecen mucho que elija sus diseños.

Los otros ‘repudiados’

La situación que ahora atraviesa Felipe Varela no es desconocida para otros modistos que han tenido el honor de diseñar para la Reina. Fue Lorenzo Caprile el primero en vestir a doña Letizia en su debut entre la realeza europea en la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson, apenas una semana antes de la suya. Caprile ha sido uno de los que mejor ha vestido a la Reina, sin embargo, doña Letizia dejó de contar con él. Hay quien dice que fue por un desacuerdo en un arreglo en uno de sus vestidos, mientras que otros apuntan a que su relación se cortó por la especial amistad que el modisto mantiene con la infanta doña Cristina. Sea como fuere, en los últimos tiempos, doña Letizia ha recuperado alguna de las piezas del diseñador, aunque no ha vuelto a encargarle nada.

Otro de los grandes ‘repudiados’ es Juan Vidal. Hace unos años, la Reina estrenó en Palma de Mallorca un vestido del diseñador, sin embargo, la celeridad con la que este confirmó que doña Letizia tenía pensado contar con él para vestirla provocó que prescindiera de sus servicios. En estos casos ya se sabe… vísteme despacio… que tengo prisa.