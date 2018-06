Ella es la mujer más feliz del mundo y eso es lo que realmente importa. La llegada del pequeño Carlos le ha cambiado la vida a María Zurita, y aunque ha sido un camino difícil, ha merecido la pena. La hija de la infanta doña Margarita ha contado con muchos apoyos en esta aventura, que no ha hecho más que comenzar, sin embargo, no todos han visto con buenos ojos su deseo de convertirse en madre soltera.

Tal como confirma la revista Lecturas, una de las mayores detractoras de María ha sido la reina doña Sofía, su madrina. La madre de don Felipe es una mujer de profundas convicciones religiosas que prefiere los modelos tradicionales de familia. Al parecer, cuando María comunicó su decisión a la Emérita, doña Sofía le mostró su desacuerdo al respecto y ambas mantuvieron una acalorada discusión. Sin embargo, no ha sido la esposa de don Juan Carlos la única que no ha apoyado a Zurita. Tampoco el Rey se ha mostrado muy conforme con los deseos de su prima. De hecho, mientras que la infanta doña Elena ha ido a visitarla, en ningún momento se ha visto a don Felipe o a doña Letizia y cuentan además, que no se ha puesto en contacto con ella.

A pesar de que María tiene muy claro que su decisión ha incomodado a parte de su familia porque desafía los cánones tradicionales, también es consciente de que hay otros miembros que están encantados, como el propio don Juan Carlos, que incluso se ha ofrecido a apadrinar al pequeño y ha ayudado a su sobrina a costear el tratamiento de fertilidad.

Para Zurita, que siempre ha sido muy clara y honesta con toda su familia, lo más importante ahora es que su niño salga lo antes posible del hospital y pueda disfrutar de él. El resto no son más que nimiedades.