Melania Trump ‘arrincona’ a doña Letizia en su duelo de estilo

Era el momento más esperado del viaje de los Reyes a Estados Unidos. Desde que se anunciara que Sus Majestades se encontrarían con el Presidente Trump y su esposa aprovechando su visita a San Antonio y Nueva Orleans, todos los focos estaban puestos en el ‘duelo’ entre Melania y doña Letizia.

WATCH LIVE NOW: @realDonaldTrump welcomes King & Queen of Spain @CasaReal to White House https://t.co/I48s5vbP99 — Paula Reid (@PaulaReidCBS) June 19, 2018

Un ‘duelo’ que la Reina quería evitar a toda costa para impedir que se produjese una imagen como la ya icónica secuencia de la entonces princesa junto a Carla Bruni subiendo las escaleras de Zarzuela. Aquella foto molestó sobremanera a doña Letizia porque banalizó lo que realmente era importante del momento, el encuentro entre don Felipe y Nicolás Sarkozy.

Sin embargo, no ha podido ser. Pese a que, según han publicado varios medios, la Reina habría intentado no estar presente en esta jornada, al final, doña Letizia ha tenido que hacer ‘de tripas corazón’. Todo sea por España. Para la esposa de Felipe VI no ha debido ser un momento especialmente cómodo, sobre todo porque la última vez que visitó la Casa Blanca lo hizo de la mano de Michelle Obama. A la esposa del anterior Presidente, la Reina la considera su ‘amiga’ y tienen mucho más en común de lo que podría tener con Melania, que no tiene agenda propia y ejerce de ‘mujer florero’.

Finalmente, la imagen se ha producido y el duelo de estilo ha sido inevitable. Las comparaciones son odiosas y la fachada sur de la residencia de la Primera Familia ha sido testigo de la imagen de ambas mujeres. Una imagen en la que doña Letizia ha quedado relegada a una esquina. Junto a ella, una poderosa Melania que ha ocupado la parte central de la fotografía acompañada del rey Felipe, y en la otra esquina, el presidente Trump. Sin embargo, a veces, las apariencias son solo eso, apariencias y aunque la Reina se haya visto ‘relegada’, lo cierto es que la buena sintonía ha sido la tónica del encuentro. Gestos cómplices y sonrisas han marcado una reunión que ha puesto punto y final al periplo estadounidense de los Reyes.

Pink is the new red

Para esta ocasión, la Reina ha vuelto a estrenar outfit. Como ocurrió en su primer acto en Nueva Orleans, doña Letizia se ha decantado por un vestido sin mangas en color rosa fucsia, que parece haberse convertido en su nuevo tono fetiche, antes ocupado por el rojo. Se trata de un diseño del estadounidense Michael Kors, sin mangas, de falda recta, botones decorativos en la zona de los bolsillos y cinturón fino en tono metalizado. La Reina ha reciclado complementos, bolso y zapatos a tono con el vestido de Magrit que estrenó en su primer día en Luisiana y pendientes daga de Gold & Roses. Por su parte, la Primera Dama se ha decantado por un original vestido sin mangas de corte lady y estampado floral en tonos verdes.