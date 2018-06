La normalidad como consigna. Pese a que la infanta doña Cristina atraviesa uno de sus peores momentos, en Zarzuela todo sigue igual. Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, continúan con su agenda oficial mientras que Iñaki Urdangarin prepara su ingreso en prisión.

Don Felipe y doña Letizia han disfrutado de una intensa jornada en San Antonio, en la que han podido explorar los vínculos entre la ciudad texana y España. Una jornada que ha concluido con una cena oficial que el gobernador de la localidad, Greg Abbott ha ofrecido en honor de Sus Majestades.

The King and Queen of Spain are here! The dinner is underway. City Manager Sheryl Sculley is kicking-off the night. #kens5eyewitness pic.twitter.com/lUSXGasCGh

— Henry RamosTV (@HenryRamosTV) June 18, 2018