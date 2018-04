El plantón de Letizia al rey Felipe: “¿Dónde está la Reina?”

Palacio Real. Madrid. Son las 13:30 horas del 20 de abril de 2018 y, como cada año, los Reyes de España ofrecen un almuerzo al mundo de las letras como preludio de la entrega del Premio Cervantes 2017 que tendría lugar solo tres días después. Al acto acuden cerca de 250 invitados, lo más granado de la literatura castellana, que comparten con el monarca y su esposa un ameno almuerzo que se prolongará varias horas. El ambiente inicial es agradable y, cuando quedan unos minutos para que el reloj marque las dos de la tarde, nada hace presagiar lo que ocurriría solo un par de horas después. Letizia ninguneó una vez más a un don Felipe que ya no se esfuerza en disimular su actitud hastiada. Su “¿Dónde está la Reina?” fue perfectamente audible en una parte de la sala y LOOK conoce los detalles de qué llevó al Rey a formular aquella pregunta. ¿Por qué desapareció Letizia?

Volvamos al principio. En un primer lugar, para relajar el ambiente y dar pie a los primeros saludos, los Reyes de España ofrecieron un breve aperitivo a sus 250 invitados. Don Felipe y doña Letizia conversan con algunos de los escritores y charlan animadamente hasta ese besamanos que dota de formalidad a este acto singular. Uno por uno, los asistentes saludan a sus Majestades para inmediatamente después entrar en el salón comedor donde tendría lugar la comida y el posterior brindis real.

Tras ese copioso almuerzo y un brindis presidido por Felipe VI, tuvo lugar un café de lo más informal que, si por algo llama la atención, es porque se lleva a cabo con todos los asistentes ya de pie. El objetivo es que los invitados puedan charlar animadamente sin ese ambiente tan encorsetado del almuerzo y es en este momento, ese que aspiraba a convertirse en el más interesante y divertido de la jornada, cuando doña Letizia protagonizó una desagradable escena. Tal y como confirman testigos presenciales a LOOK, a la hora del café la Reina desaparece del salón comedor. No vuelve a pisar ese escenario y, tras varios minutos ausente, varios invitados advierten que la esposa de Felipe VI ya no va a volver. “Majestad, tenemos que irnos ya”, interrumpe la conversación del monarca uno de los escoltas. Don Felipe, en su correcto papel de Jefe del Estado, se encontraba charlando con algunos de los invitados cuando quiso comprobar que su mujer no estaba en el salón. Sabía que tenía que marcharse avisado por un miembro de su seguridad personal y debía hacerlo acompañado de doña Letizia, que simplemente había desaparecido. “¿Dónde está la Reina?”, acertó a decir cuando descubrió aquel gesto de su esposa. La respuesta de su escolta ya no fue audible para ningunos de los invitados. La reina Letizia, sencillamente, no estaba.

Quienes relatan con estupor este episodio vivido el viernes pasado en el Palacio Real describen a la perfección la peculiar reacción de don Felipe al percatarse de la ausencia de su esposa. No disimuló la sorpresa y compartió con aquellos que estaban departiendo con él algunos aspectos de la actualidad su gran estupefacción. Letizia se había marchado del acto sin avisarle. A su marido. Al Rey de España.