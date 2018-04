20 años después de su boda: Letizia y su exmarido se dan cita en Extremadura

El próximo 7 de agosto se cumplirá una fecha cuanto menos significativa para la reina Letizia y su exmarido Alonso Guerrero. Corría el año 1998 cuando una desconocida periodista y un profesor de instituto se daban el ‘sí, quiero’ en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almendralejo tras cerca de diez años de noviazgo. Sin embargo, por cosas de la vida y del corazón, aquel matrimonio duro apenas un año.

Casi dos décadas después, la hoy reina de España y el afamado escritor vuelven a coincidir, por casualidades del destino, en otro pueblo de Badajoz, Villanueva de la Serena, una localidad a escasos 90 kilómetros del lugar donde sellaron su amor. Ambos visitarán este municipio en apenas 24 horas, aunque por motivos bien distintos. ¿Aprovecharán la ocasión para volver a verse?

La visita de la reina Letizia a la citada localidad pacense se espera para este próximo 26 de abril en el Instituto Pedro de Valdivia, donde presidirá la inauguración del V Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras. Por su parte, Alonso Guerrero tiene previsto presentar su última novela, ‘El amor de Penny Robinson’, al día siguiente, el 27 de abril, en el Palacio Consistorial ‘La Jabonera’ de Villanueva de la Serena. Esta coincidencia, unida a lo significativo de la fecha y a los últimos acontecimientos que han rodeado a la presentación del libro del exmarido de Letizia hacen presuponer que pueda darse un discreto encuentro entre ambos.

Y es que Alonso Guerrero, a pesar de haber rehecho su vida junto a la también profesora de secundaria, María del Carmen Astero, no ha cerrado por completo el capítulo Letizia. Así se puede comprobar en su última novela, en la que narra las vivencias de un hombre cuya exmujer se convierte en la reina de España. Además de las coincidencias autobiográficas más que evidentes, en la presentación del libro en Madrid, Guerrero quiso dejar claro que él “no habla de Letizia Ortiz”, aunque no pudo ocultar el amargor que durante un tiempo le supuso que le llamaran ‘el Principito’ o ‘Don Letizio’. No obstante, Guerrero afirmó, con total convicción, que la reina sí ha leído la novela y que “las opiniones son favorables”. De hecho, en una entrevista para El Mundo, reveló: “Mi relación con ella y con el rey es absolutamente normal. Hemos contactado. Me han invitado a actos a la Zarzuela”. Una declaración que, sin duda, refuerza la teoría de un posible reencuentro en tierras extremeñas, dada la cordialidad de su relación.

Sea como fuere, la reina y su exmarido tienen una oportunidad de oro para recordar lo que un día les unió, cuando ‘solo’ eran la desconocida periodista y el profesor de instituto. Y es “que veinte años no es nada”, como cantaba Gardel.