Desde hace casi dos semanas la Reina está en boca de todos. El ‘incidente’ de Palma de Mallorca con doña Sofía y la ‘reconciliación’ pública en la visita al hospital en el que se encontraba ingresado don Juan Carlos han provocado numerosas reacciones en todos los ámbitos, muchas de ellas negativas, pero algunas también positivas. Es el caso de Héctor Jareño. El diseñador asturiano, director creativo de la firma Reliquiae, aunque prefiere no opinar sobre el altercado porque “tengo la sensación de estar entrometiéndome en cuestiones que son estrictamente familiares”, no está de acuerdo con los feroces reproches a la Reina: “No me parece justo, aunque sea algo muy propio de este país, el nivel de crítica, incluso de ensañamiento hacia doña Letizia, me parece muy injusto”, asegura en conversación con LOOK.

Pese a que Jareño procede de una familia vinculada al mundo textil desde hace muchos años, de hecho su padre, Juan, era un prestigioso tapicero, su salto a la fama se produjo en 2012, cuando presentó su primera colección de marroquinería. Para el asturiano, el hecho que la esposa de Felipe VI haya convertido alguna de las piezas de la firma en uno de los básicos de su fondo de armario ha sido muy positivo para Reliquiae. “Para nuestros clientes en Asia y otras partes del mundo que doña Letizia sea usuaria habitual de nuestros bolsos desde luego es muy positivo”, mantiene.

La primera vez que vimos a la esposa de Felipe VI con un bolso de Reliquiae fue en marzo de 2015 en la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se trataba del modelo Archy, emblema de la firma, y la Reina lo ha lucido en numerosas ocasiones, desde la Pascua Militar hasta una reunión en la OMS en Ginebra. Doña Letizia lo tiene en dos colores básicos y muy combinables, rojo y negro. Para Jareño, que la Reina se decante por modelos de tipo clutch responde a una razón muy obvia: “Creo que no tiene demasiado sentido por el tipo de eventos a los que ella acude lleve bolsos de gran tamaño, primero porque estéticamente no es el tipo de bolso que debe de lucir y porque además los bolsos grandes ahora no son tendencia”, confirma.

[Puedes leer: “¡Letizia, contrátame en palacio!”: El gesto de una espontánea onubense que ha hecho cambiar la actitud de la Reina]

El asturiano considera que el Archy responde a las necesidades de la Reina porque “es un bolso equilibrado, se adapta perfectamente a la forma de la mano, es un bolso funcionalmente perfecto, estéticamente muy proporcionado y se ajusta como anillo al dedo.”

Una de las cuestiones que más se ha reprochado a la monarca ha sido su relativamente poco apoyo a la moda española. Doña Letizia suele limitar su vestuario a un solo diseñador de cabecera para los actos más importantes –Felipe Varela– aunque parece que esto está cambiando en los últimos tiempos. Además, nunca ha asistido a la Semana de la Moda, algo que otras ‘royals’ sí han hecho. El asturiano considera que se trata de una crítica injusta. “Creo que Sus Majestades tienen una agenda muy estudiada que atiende a muchos sectores y me parece difícil de entender. Doña Letizia tiene muy claro cuál es el papel de la Institución en el apoyo a las marcas españolas de moda. Creo que lo hace bien, desde luego no seré yo quien critique que ese apoyo sea mayor pero no considero que esa sea la necesidad fundamental que tiene el sector de la moda en España”, asegura.

Jareño mantiene que los Reyes son grandes embajadores de la ‘Marca España’ a todos los niveles. “La Reina es una excelente embajadora no solo de Reliquiae, que lo es, sino de todo el sector creativo. Los Reyes fuera de España tienen un reconocimiento y gozan de un prestigio y una reputación espléndida. Pero no es algo que le pase solo a Reliquiae o a otras marcas de moda, sino que le ocurre a todas las empresas españolas que se ven representadas por ellos”, sentencia el también interiorista.

[Puedes leer: Letizia se hunde en su peor momento de popularidad: lo que la “crisis de reinas” se ha cargado de un plumazo]

Pocos saben que la relación de la saga Jareño con la Familia Real no se limita solo al actual director creativo de la firma con la Reina. El patriarca, Juan Jareño realizó en el pasado algunos trabajos para la Casa del Rey, aunque ha preferido no desvelar los detalles: “Mi padre siempre me dijo que había determinados trabajos y determinadas cosas de las que él se encontraba muy orgulloso y me insistía en que de los clientes había que hablar lo justo”, asevera. Una afirmación que hace pensar que quizás ha sido de él de quien Héctor ha heredado su discreción y prudencia.

El diseñador asegura que no se atrevería a darle a la Reina ningún consejo de estilo y confirma que no ha tenido con ella más trato del puramente protocolario, limitado a un breve encuentro durante unos Premios Nacionales de Moda. Mientras que otros diseñadores envían a Zarzuela muestras de su trabajo, Jareño confirma que doña Letizia llegó hasta Reliquiae por iniciativa propia y que nunca ha tratado de establecer con la Casa Real ningún tipo de contacto. Lo que sí deja muy claro es que considera que “está haciendo un trabajo espléndido”.